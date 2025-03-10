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Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Рубина»

Сегодня, 00:54

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Спартак» после поражения от «Рубина» не выбыл из чемпионской гонки в РПЛ. Не могут же красно-белые всегда побеждать! Любые серии прерываются, в том числе победные. Да, проиграли, но нужно не команду Деяна Станковича ругать, а подопечных Рашида Рахимова похвалить. Во втором тайме москвичи давили, должны были отыгрывать, но не смогли, ничего страшного.

Все самое интересное в чемпионате впереди! Через неделю в Москву приедет «Зенит», вот там и посмотрим, кто на что способен. Как и говорил в начале сезона, борьба за золотые медали будет идти до последнего тура», – сказал Мостовой.

  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Акроном» (12 марта).
  • Затем 16 марта москвичи примут в 21-м туре РПЛ «Зенит».
  • «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Мостовой Александр
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