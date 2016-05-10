Погба, Обамеянг, Игуаин и другие старшие братья-неудачники в современном футболе

Паоло Суарес

Луису Суаресу удалось стать звездой мирового футбола. Пока Луис феерит в «Барселоне», его старший брат Паоло наблюдает за этим по телевизору. Паоло Суарес никогда не стремился уехать далеко от Уругвая. Всю футбольную жизнь Паоло Суарес провел в родной стране, Гондурасе и Сальвадоре. Успехи Луиса ему только снились, ведь даже на не самом высоком уровне Паоло особенно не блистал. Сейчас Паоло Суарес, которому в июне исполнится 36 лет, играет за маленькую команду «Сонсонат». Луис при этом частенько навещает брата, получая от того полезные советы по поведению. Кусаться Суареса явно научил не Паоло.

Стивен Джагелка

Пока Фил Джагелка тащит на себе защиту «Эвертона» и вызывается в сборную Англии, его брат Стивен катается по низшим дивизионам. Стивен воспитывался в молодежной команде «Сток Сити», но заиграть в этой команде не смог. Дальше пошли скитания по слабеньким коллективам. Возможность заиграть на уровне брата у Стивена была. Вместе с Филом он провел некоторое время в «Шеффилд Юнайтед». Фил в «Шеффилде» считался ключевым игроком обороны, а Стивен ожиданий тренера Нила Уорнокка так и не оправдал. Сейчас Стивен Джагелка играет в региональной английской лиге, просто получая от футбола удовольствие.

Эванс Кондогбиа

Прошедшим летом за Жоффрея Кондогбиа боролись «Интер» и «Милан». Борьбу выиграл «Интер», а «Монако» на полученные миллионы смогло прикупить себе сразу несколько талантливых игроков. Старшему брату Кондогбиа приходится лишь наблюдать, как перспективный Жоффрей пробивает дорогу к футбольным вершинам. Эванс никогда не думал о выступлении за сборную Франции, а потому при первой же возможности позволил заиграть себя за сборную ЦАР. В Европе он был замечен в бельгийском «Шарлеруа», а в данный момент числится в скромном итальянском «Ренато».

Матиас Погба и Флорентин Погба

23-летний Поль Погба – звезда мирового футбола.«Ювентус» готов продать своего лидера только за 100 миллионов евро. Однако карьера старших братьев Поля не такая успешная, хотя в футбольном мире они тоже сверкнули. Матиас Погба начинал играть в футбол в «Сельте». Доигрался даже до вызова в сборную Гвинеи, но далеко не пошел. Сейчас Матиасу 25 лет, а выступает он за шотландский «Партик Тисл». К Флорентину судьба благосклоннее. Поиграв за ту же «Сельту», он транзитом через «Седан» отправился в «Сент-Этьен», где является игроком основной обоймы.

Тобиас Швайнштайгер

Старший брат Бастиана Швайнштайгера никогда не отмечался большими успехами в футбольном мире. Пока Бастиан делал себе крутую карьеру, выигрывал турниры, Тобиас просто существовал в футболе. Из более-менее известных клубов в пути Тобиаса Швайнштайгера можно отметить лишь брауншвейгский «Айнтрахт», где футболист провел всего 20 матчей. Вершиной же для Тобиаса стал переход во вторую команду мюнхенской «Баварии», произошедший не без участия Бастиана. Карьеру Тобиас Швайнштайгер завершил лишь несколько месяцев назад, перейдя на работу ассистента тренера в юношескую команду «Баварии».

Антонио Доннарумма

Болельщики по всей Европе восхищаются появлением в «Милане» юного Джанлуиджи Доннаруммы. Но мало кто знает, что у талантливого подростка есть еще и старший брат, тоже прошедший через систему «Милана». Голкиперу Антонио Доннарумме таких больших авансов не давали, как и лишили шанса проявить себя. В «Милане» Антонио не провел ни одной игры на профессиональном уровне, а приличное количество матчей сыграл лишь в арендах. В скромном «Губбио» их было 37, в «Бари» – 15. Сейчас 23-летний Антонио принадлежит «Дженоа», где лишь однажды появился на поле. Успехи Джанлуиджи должны заставить боссов команды призадуматься. У них на скамейке сидит золотник, которого при правильном пиаре можно продать за большие деньги.

Микел Алонсо

Хаби Алонсо начинал футбольную карьеру в команде «Реал Сосьедад», где выступал вместе со страшим братом. Когда же Хаби решился на переезд, Микел предпочел остаться в родной команде. В «Сосьедаде» Микел Алонсо провел под сотню матчей, но дальнейшая карьера оказалась не такой успешной. Хаби поехал в «Ливерпуль», а Микел в этот же момент решил скататься в аренду в «Болтон». Однако там футболиста быстро списали обратно в Испанию. Тяга к смене страны до окончания карьеры одолевала Микела. Заканчивал играть он в скромном «Чарльтоне», где просидел на скамейке весь год, символически выйдя на поле только в концовке сезона. Однако через два года Микел неожиданно возобновил карьеру. Сейчас футболист выступает за скромный клуб «Реал Юнион».

Катилина Обамеянг и Вилли Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг недавно был признан лучшем игроком Африки (Яя Туре поперхнулся), а также успешно выступает за дортмундскую «Боруссию». Однако мало кто помнит времена, когда Обамеянгу не давали никаких шансов в итальянском «Милане». Там же начинали карьеру Катилина и Вилли Обамеянг. У старших братьев Пьер-Эмерика при этом не получилось заиграть и после «Милана». 32-летний Катилина Обамеянг поскитался по низшим лигам Италии и Франции, а затем осел в габонском клубе «Сапен». Защитнику Вилли Обамеянгу 29 лет. Сейчас он представляет немецкий клуб «Крей», выступающий в региональной лиге.

Федерико Игуаин

Аргентинец Гонсало Игуаин не постеснялся уехать в Европу и стать звездой футбола. Сейчас Гонсало бьет голевые рекорды в итальянском «Наполи», а его трансфер стоит огромных денег. Футбольная судьба Федерико Игуаина не такая яркая, но тоже достойна внимания. Федерико оказался парнем, который хорошо чувствовал себя лишь в родной Аргентине. Там он поиграл за пятерку известных клубов, а в одно время даже решился скататься на европейские поля. К сожалению, толком заиграть в турецком «Бешикташе» не получилось, но возвращение на родину придало сил. В настоящее время Игуаин и вовсе выступает в МЛС, где одной только своей фамилией и родственными связями с Гонсало привлекает людей на трибуны.

Мигель Альбиоль

Защитник Рауль Альбиоль сверкнул в «Реале», а сейчас успешно защищает цвета итальянского «Наполи». Рауль начинал карьеру в «Валенсии» вместе с братом Мигелем. Мигель Альбиоль выбрал своей ролью игру полузащитника. При этом его карьеру нельзя назвать провальной. Целых пять лет Мигель Альбиоль провел в роли ключевого игрока клуба «Райо Вальекано». Это был самый успешный период в футбольном пути Мигеля. Затем последовал трансфер в скромную команду «Реал Мурсия», где Мигель Альбиоль играл уже не так ярко. Сейчас Мигелю Альбиолю 34 года, а на футбольном поле он в последний раз замечался еще в прошлом году.

Аарон Лескотт

Джолеону Лескотту удалось неплохо проявить себя в футбольном мире. Лескотт даже выступал за «Манчестер Сити» в эпоху, когда в клуб только начали приходить деньги шейхов. Его брат Аарон тоже был профессиональным футболистом. Аарон начинал карьеру в «Астон Вилле» – клубе, где сейчас играет Джолеон. Однако в «Вилле» талант Аарона не оценили, поэтому тот подался в поиски своей команды по низшим дивизионам. Найти такой коллектив Аарону удалось. Его лучшие годы прошли в клубе «Бристоль Роверс», где он выступал целых шесть лет. Заканчивал Аарон в клубе «Халессоун Таун», а затем занялся выпуском собственной линии одежды.

Марко Навас

Старший брат Хесуса Наваса начинал карьеру в «Севилье». Марко тоже выступает в полузащите, но никогда не обладал такими же скоростными навыками, как его брат. Хесуса долгое время мучили припадки любви по родной «Севилье», в результате чего игрок не мог толком играть даже за сборную Испании. У Марко с этим проблем не было. Еще в начале карьерного пути он покинул команду и стал опускаться все ниже по дивизионам. Последним клубом Марко Наваса значится английский «Бери», выступающий в первой лиге Англии. Оттуда 33-летний Марко ушел в 2014 году и больше на футбольных просторах не замечался.

Хонатан Ньигес и Аарон Ньигес

Болельщики восхищались тем, что 21-летний Сауль Ньигес сотворил с защитой мюнхенской «Баварии». Его братья наверняка тоже смотрели за этим моментом, а затем тепло поздравляли Сауля. Им подобные достижения никогда не удавались. Аарону Ньигесу 27 лет. Долгое время он числился в «Валенсии» и катался по арендам. Из «Валенсии» его все-таки списали, а после долгих поисков клуба Хонатан осел в португальской «Браге». 31-летнему Хонатану повезло меньше, хотя изначально его считали большим талантом. Из «Валенсии» Хонатана переманил к себе мадридский «Реал», но оправдать ожидания Хонатану не удалось. Заканчивать карьеру Хонатан Ньигес не собирается. Сейчас он числится в составе словенского «Копера».

Таулант Джака

Выступающий за гладбахскую «Боруссию» полузащитник Гранит Джака давно на карандаше у топ-клубов. Ценник в 40 миллионов евро лучше всего отражает способности Гранита. Карьера Тауланта пока складывается несколько скромнее. Таулант Джака всю жизнь выступает за «Базель», лишь однажды съездив в аренду в «Грассхопперс». В «Базеле» рядом с братом начинал карьеру и Гранит, но его в большой Европе посчитали талантливее Тауланта. При этом сейчас полузащитнику «Базеля» всего 25 лет. На успешной карьере футболиста еще рано ставить крест.

Ясмин Ханданович

Главным словенским игроком последнего поколения считается голкипер Самир Ханданович. Он входит в топ лучших вратарей современности, но мало кто задумывался, что у Самира есть двоюродный старший брат. Ясмин Ханданович почти всю карьеру провел в Словении, выступая за клубы различного уровня. Однако однажды он все-таки решился на переезд в Италию, вдохновившись примером Самира. Ясмин Ханданович стал первым иностранным голкипером в истории «Мантовы», потом перешел в «Эмполи», но на этом его похождения по Италии закончились. Уже пять лет Ясмин Ханданович успешно защищает ворота словенского «Марибора».

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