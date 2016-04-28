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    Лучше звоните Саулю. 7 фактов про игрока «Атлетико», разбросавшего защиту «Баварии»


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    Голосов: 0
    28.04.2016 14:00
    Один из лучших голов в этой Лиге чемпионов забил Сауль. «Бомбардир» коротко объясняет, кто этот очередной талант: прошлое, связанное с «Реалом», спортивная семья и первоочередное право выкупа у «Барселоны».

    Факт первый: футбольная семья

    Вариантов у Сауля почти не было. Футбол с детства окружал мальчика. Хосе Антонио Ньигес, его отец, был любимцем болельщиков «Эльче». За команду из родного города он отыграл семь сезонов, без крупных успехов, но кое-что забил даже в Примере. Старшие братья Сауля Хонатан (31 год) и Аарон (27) тоже профессиональные футболисты, причем играют в полузащите. Оба начинали с академии «Валенсии». Аарон считался более перспективным, играл в юношеских сборных, но сейчас оба выступают за пределами Испании. Аарон в «Браге», Хонатан – вообще в словенском «Копере».

    Факт второй: перешел из «Реала»

    Сауль с детства казался талантливее обоих братьев, поэтому в 11 лет уехал покорять Мадрид, пройдя отбор в школу «Реала». За следующий год мальчик повзрослел. «У меня пропадала обувь, еда, – вспоминает Сауль. – Мне не разрешили поехать [с командой] в Вальдебебас из-за письма, которое кто-то написал тренеру якобы от моего имени». Из положительных воспоминаний – тренер Пепе Фернандес, многому научивший ребенка. Решив не мучиться ради престижной записи в Википедии, Сауль ушел в «Атлетико».

    Факт третий: дебютировал в 18 лет

    За «матрасников» он дебютировал в 18 лет, отыграв шесть минут с «Бештикашем» в Лиге Европы. Затем парня отправили в «Райо Вальекано», где Сауль действительно много играл. Вернулся он как раз к перестановкам, которые затеял Диего Симеоне. С этого сезона 21-летний игрок без вопросов входит в основной состав.

    Факт четвертый: разносторонний игрок

    Сауль – многофункциональный игрок. Помимо типичных испанских фишек, вроде контроля мяча и пространства, он может играть на разных позициях. В «Райо» им затыкали дыры везде: слева, в центре поля, даже пробовали в защите. Приятнее всего ему играть из глубины.

    Факт пятый: круто играет левой

    Он сносно играет обеими ногами, но левая – просто отличная. Почему?

    Факт шестой: ждет вызова в сборную

    Сауль прошел все составы сборных Испании, в 2012 году выиграв чемпионат Европы U19. Скоро он доиграется до главной команды, где конкуренты разве что более опытные.

    Факт седьмой: может оказаться в «Барселоне» уже летом

    «Барселона» загляделась на Сауля еще в 2013 году, когда продала в «Атлетико» Давида Вилью. В пакете опций было первоочередное право выкупа тогда еще 19-летнего игрока за громадную сумму в 60 миллионов евро. Уже летом «матрасники» будут решать сложный ребус: Сауля соблазняют примерно все топ-клубы Англии (особенно усердствуют клубы Манчестера и «Тоттенхэм»), а он сам не скрывает, что хочет зарабатывать много. Отступные составляют 24 миллиона евро, а новый контракт игрок готов подписать только с увеличением зарплаты до пяти миллионов евро. Сейчас он зарабатывает около двух.

    Сумасшедший гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Баварией». Ключевые моменты сражения в Мадриде

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Tumblr
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 10 мая 2016, 12:02

      Отличный сезон проводит!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 29 апреля 2016, 19:03

      Никак не ожидал........................
      ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 28 апреля 2016, 22:03

      красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 28 апреля 2016, 18:39

      Вообще четкий гол! Бомба!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 28 апреля 2016, 16:41

      И ГОЛ И МАТРАСНИКИ .КРАСАВЦЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 28 апреля 2016, 14:53

      Гол-красавец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 28 апреля 2016, 14:41

      Красиво играет, в матче с Баварией был на высоте!

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 28 апреля 2016, 14:36

      Кокорин и то больше зарабатывает,

      3
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