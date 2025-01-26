Примера. «Сосьедад» крупно проиграл «Хетафе» (0:3), Захаряна не было в заявке

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Хетафе» со счетом 0:3.

Первый гол у гостей забил Крисантус Уче на 72-й минуте, а затем дубль оформил Карлес Перес. Он отправил мяч в сетку ворот хозяев на 74-й и 85-й минутах.

Российский полузащитник сансебастьянцев Арсен Захарян не попал в заявку на эту встречу.

«Сосьедад» занимает 9-е место в Примере с 28 очками после 21 матча. У команды 3 поражения подряд во всех турнирах. «Хетафе» поднялся на 14-ю строчку с 23 баллами.

Испания. Примера. 21-й тур

Реал Сосьедад – Хетафе – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Уче, 72; 0:2 – Перес, 74; 0:3 – Перес, 85.

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