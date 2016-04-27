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    Сумасшедший гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Баварией». Ключевые моменты сражения в Мадриде


    0
    Голосов: 0
    27.04.2016 21:30
    Мы ждали зрелища, мы его получили. Перекладина, штанга, множество моментов и фантастический победный гол – вот и вся характеристика суперматча между «Атлетико» и «Баварией». «Бомбардир» показывает ключевые моменты полуфинала Лиги чемпионов.

    Онлайн матча «Атлетико» – «Бавария» – 1:0

    Видеогалерея матча

    «Висенте Кальдерон» с нетерпением ждет Лиги чемпионов. В прошлый раз здесь была повержена «Барселона». «Бавария» – следующая?

    Ну-ка, кто хотел бы заказать себе такой пульт от телевизора?

    Вы знаете, что «Бавария» не может выиграть семь гостевых матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов? У вас еще есть время об этом почитать.

    А вот и любопытная инфографика перед игрой подоспела:

    Го-о-о-ол! И десяти минут не прошло! Великолепный гол Сауля, ну очень круто для полуфинала Лиги чемпионов.

    И шутка в тему уже подоспела:

    Полчаса позади, «Бавария» немного пошустрила, а затем едва снова не забил «Атлетико». Нойер спас!

    0:2 для немцев было бы уж очень неприятно. Да и сейчас хорошего мало.

    Ну а после первого тайма пока 1:0 в пользу хозяев. Вот этот парень обвел всю защиту «Баварии» и забил важнейший гол в двухматчевом противостоянии. Как уж тут не обратиться к мему. А второй тайм обязан быть еще круче!

    Второй тайм начался с атак «Баварии» и умопомрачительного удара Давида Алабы! И только перекладина спасла «Атлетико» от пропущенного гола!

    А тут еще и Хави Мартинес выиграл борьбу в чужой штрафной, но теперь пришел черед Яна Облака проявить себя. Еще один классный момент у «Баварии»!

    «Атлетико», кстати, из последних 12 домашних матчей ЛЧ пропустил всего в одном! Отобьются ли сегодня?

    20 минут до конца матча, а «Бавария» так и не сравняла счет. У Гвардиолы от такого аж волосы выросли.

    Дождался «Атлетико» своей контратаки, дождался, но Торрес угодил в штангу! Уф-ф-ф, моментище!

    В последние минуты матча было много нервов, но мало моментов. «Атлетико» победил «Баварию» за полтора часа до дня рождения Диего Симеоне. Одному из лучших тренеров современности исполняется 45 лет!

    «Реал» и «Манчестер Сити» голов не забили. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 апреля 2016, 10:56

      Грязь не пройдет!!! Бавария выиграет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 28 апреля 2016, 09:25

      Интрижка впереди)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 28 апреля 2016, 08:10

      Жаль Баварию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 28 апреля 2016, 07:39

      да гол красавец где немецкая защита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 апреля 2016, 07:05

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 28 апреля 2016, 05:33

      в ответке будет жара!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 28 апреля 2016, 02:28

      Атлетико возьмет кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      zavex04 27 апреля 2016, 23:44

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 27 апреля 2016, 23:38

      Всех болел Атлетико с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 апреля 2016, 22:29

      эпучий гол

      0
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