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  • Сумасшедший гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Баварией». Ключевые моменты сражения в Мадриде

Сумасшедший гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Баварией». Ключевые моменты сражения в Мадриде

Онлайн матча «Атлетико» – «Бавария» – 1:0

Видеогалерея матча

«Висенте Кальдерон» с нетерпением ждет Лиги чемпионов. В прошлый раз здесь была повержена «Барселона». «Бавария» – следующая?

Ну-ка, кто хотел бы заказать себе такой пульт от телевизора?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вы знаете, что «Бавария» не может выиграть семь гостевых матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов? У вас еще есть время об этом почитать.

А вот и любопытная инфографика перед игрой подоспела:

Го-о-о-ол! И десяти минут не прошло! Великолепный гол Сауля, ну очень круто для полуфинала Лиги чемпионов.

И шутка в тему уже подоспела:

Полчаса позади, «Бавария» немного пошустрила, а затем едва снова не забил «Атлетико». Нойер спас!

0:2 для немцев было бы уж очень неприятно. Да и сейчас хорошего мало.

Ну а после первого тайма пока 1:0 в пользу хозяев. Вот этот парень обвел всю защиту «Баварии» и забил важнейший гол в двухматчевом противостоянии. Как уж тут не обратиться к мему. А второй тайм обязан быть еще круче!

Второй тайм начался с атак «Баварии» и умопомрачительного удара Давида Алабы! И только перекладина спасла «Атлетико» от пропущенного гола!

А тут еще и Хави Мартинес выиграл борьбу в чужой штрафной, но теперь пришел черед Яна Облака проявить себя. Еще один классный момент у «Баварии»!

«Атлетико», кстати, из последних 12 домашних матчей ЛЧ пропустил всего в одном! Отобьются ли сегодня?

20 минут до конца матча, а «Бавария» так и не сравняла счет. У Гвардиолы от такого аж волосы выросли.

Дождался «Атлетико» своей контратаки, дождался, но Торрес угодил в штангу! Уф-ф-ф, моментище!

В последние минуты матча было много нервов, но мало моментов. «Атлетико» победил «Баварию» за полтора часа до дня рождения Диего Симеоне. Одному из лучших тренеров современности исполняется 45 лет!

«Реал» и «Манчестер Сити» голов не забили. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

Лига чемпионов Лига чемпионов Атлетико Бавария Гвардиола Хосеп Симеоне Диего
Комментарии (11)
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Igorello97
1461782450
Атлетико сегодня не проиграет.
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rusti2006
1461789520
Всех болел Атлетико с победой!
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zavex04
1461789864
Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru
Ответить
Solmon
1461799706
Атлетико возьмет кубок
Ответить
palych1974
1461810790
в ответке будет жара!
Ответить
mihail1980
1461816319
)
Ответить
rumbinaddd
1461818394
да гол красавец где немецкая защита
Ответить
pik54
1461820247
Жаль Баварию.
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Dynamo-Moscow
1461824738
Интрижка впереди)))
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diadushka
1461830171
Грязь не пройдет!!! Бавария выиграет!
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