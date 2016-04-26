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    «Реал» и «Манчестер Сити» не забили и оставили интригу на матч в Мадриде. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ


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    Голосов: 3
    26.04.2016 21:19
    Много фолов, мало моментов, скучающий Роналду, нервы Зидана, травма Силвы и сумасшедшие сейвы Харта – в онлайне испано-английского полуфинала Лиги чемпионов от «Бомбардира».

    Манчестер Сити – Реал

    Увы, самый бьющий игрок Лиги чемпионов последних сезонов сегодняшний матч пропускает.

    В эти секунды он чувствует себя вот так:

    Криштиану довольно неожиданно заменяет Лукас Васкес.

    Угадайте-ка, кто получил первую жёлтую! Но принял наказание достойно – даже руку судье пожал.

    Сравнялись по жёлтым: Силва не поспел за Бейлом.

    Опа! И травмируется Давид. Причём в каком-то рядовом и малозаметном эпизоде. Вот уже двух суперзвёзд зритель лишился. А на поле появился Ихеиначо.

    Скучно и сухо было в первом тайме у нас. Ну как же так, а?

    Ну наконец-то дослужились до первого видео в нашем онлайне! Это Рамос угрожающе пробил по воротам.

    Точное описание прошедшего часа. Вы ведь тоже скучаете?

    Почти продрался. А пенальти сегодня Чакыр видеть не хочет.

    Видать, лигочемпионская традиция.

    Перекладина! Пошли моменты! Но в ворота мяч не летит.

    Джо Харт опять творит чудеса! Как спас! Скоро увидите как. Примерно таким образом:

    А пока посмотрите, как Бэйл подражает Криштиану:

    Ну не акробат ли? К слову, это 27-ой по счёту сейв – рекордный в нынешнем сезоне ЛЧ.

    Де Брейне не использовал прекрасный штрафной. Или Навас правильно выбрал позицию? Решайте сами. А матч завершился. Голов мы сегодня не увидели. Будем надеяться, что увидим завтра – следите за сумасшедшей дракой «Атлетико» и «Баварии» на «Бомбардире»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 27 апреля 2016, 10:43

      скорее всего Реал пройдет дальше!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 27 апреля 2016, 10:25

      1-1 в ответке и все вопросы сняты!
      Сити идет на смену Юнайтед!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 27 апреля 2016, 08:41

      реал проходит 100 проц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 27 апреля 2016, 08:19

      Дома с Реал со своим лидером должен выйграть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 27 апреля 2016, 08:09

      во засушка...зачем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr 27 апреля 2016, 05:34

      Дома проще будет играть Сливочным.
      #HalaMadrid

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 27 апреля 2016, 02:04

      Реал без Криштиану, ну-ну))

      0
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      Рейтинг: +51

      гость..... 26 апреля 2016, 22:20

      Зато не расстроится. Реал проиграет 1:3

      0
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      Рейтинг: -46

      kurskih 26 апреля 2016, 21:22

      Без Роналду будет сложно выиграть

      0
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