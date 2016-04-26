«Реал» и «Манчестер Сити» не забили и оставили интригу на матч в Мадриде. Ключевые моменты полуфинала ЛЧ

Много фолов, мало моментов, скучающий Роналду, нервы Зидана, травма Силвы и сумасшедшие сейвы Харта – в онлайне испано-английского полуфинала Лиги чемпионов от «Бомбардира».

Манчестер Сити – Реал

Увы, самый бьющий игрок Лиги чемпионов последних сезонов сегодняшний матч пропускает.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 26 апреля 2016 г.

В эти секунды он чувствует себя вот так:

Криштиану довольно неожиданно заменяет Лукас Васкес.

Угадайте-ка, кто получил первую жёлтую! Но принял наказание достойно – даже руку судье пожал.

twit text — Football Vines (@FootballVines) 26 апреля 2016 г.

Сравнялись по жёлтым: Силва не поспел за Бейлом.

twit text — Александр Неценко (@netsenko) 26 апреля 2016 г.

Опа! И травмируется Давид. Причём в каком-то рядовом и малозаметном эпизоде. Вот уже двух суперзвёзд зритель лишился. А на поле появился Ихеиначо.

Скучно и сухо было в первом тайме у нас. Ну как же так, а?

Ну наконец-то дослужились до первого видео в нашем онлайне! Это Рамос угрожающе пробил по воротам.

Точное описание прошедшего часа. Вы ведь тоже скучаете?

twit text — Mirror Football (@MirrorFootball) 26 апреля 2016 г.

Почти продрался. А пенальти сегодня Чакыр видеть не хочет.

Видать, лигочемпионская традиция.

twit text — AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) 26 апреля 2016 г.

Перекладина! Пошли моменты! Но в ворота мяч не летит.

Джо Харт опять творит чудеса! Как спас! Скоро увидите как. Примерно таким образом:

twit text — Bleacher Report UK (@br_uk) 26 апреля 2016 г.

А пока посмотрите, как Бэйл подражает Криштиану:

Ну не акробат ли? К слову, это 27-ой по счёту сейв – рекордный в нынешнем сезоне ЛЧ.

twit text — amadí tídíane thiam (@amadoit2) 26 апреля 2016 г.

Де Брейне не использовал прекрасный штрафной. Или Навас правильно выбрал позицию? Решайте сами. А матч завершился. Голов мы сегодня не увидели. Будем надеяться, что увидим завтра – следите за сумасшедшей дракой «Атлетико» и «Баварии» на «Бомбардире»!