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  • «Барселона» прекратит публикацию сумм отступных за игроков

«Барселона» прекратит публикацию сумм отступных за игроков

«Барселона» приняла решение более не сообщать публично о размере отступных за подписанных футболистов. В «блаугране» считают, что не следует давать другим клубам, в особенности соперничающим с ней, слишком много информации. Если кто-то захочет получить определенные сведения, придется выходить на связь с сине-гранатовыми.

Изменение подхода уже проявилось в случае с защитником Рональдом Араухо, подписавшим контракт с «Барселоной» сроком до 2031 года. О том, что летом уругвайца можно будет купить за 65 миллионов евро, можно было узнать только из прессы, официально об этом не сообщалось.

  • 25-летний Араухо выступает за испанский клуб с 2020 года.
  • Этой зимой им интересовались «Ювентус» и «Арсенал».

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Источник: Mundo Deportivo

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26.01.2025 22:59
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Комментарии (1)
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WILDLING_HRUNDEL
1737921635
Лукойл взял на заметку! Теперь о его темных делишках не узнаем почти ничего)
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