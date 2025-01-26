«Барселона» прекратит публикацию сумм отступных за игроков

«Барселона» приняла решение более не сообщать публично о размере отступных за подписанных футболистов. В «блаугране» считают, что не следует давать другим клубам, в особенности соперничающим с ней, слишком много информации. Если кто-то захочет получить определенные сведения, придется выходить на связь с сине-гранатовыми.

Изменение подхода уже проявилось в случае с защитником Рональдом Араухо, подписавшим контракт с «Барселоной» сроком до 2031 года. О том, что летом уругвайца можно будет купить за 65 миллионов евро, можно было узнать только из прессы, официально об этом не сообщалось.