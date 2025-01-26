Магкеев сравнил легендарность Мостового и Карпина

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев сравнил величие двух экс-игроков Примеры: Александра Мостового и Валерия Карпина.

– По вашей оценке, кто более легендарный футболист – Карпин или Мостовой?

– Оба легендарные. Я не следил за карьерами ни одного, ни другого. Но знаю, что у Мостового прозвище в Испании «Царь». Поэтому для Испании, наверное, Мостовой.