Магкеев сравнил легендарность Мостового и Карпина

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев сравнил величие двух экс-игроков Примеры: Александра Мостового и Валерия Карпина.
– По вашей оценке, кто более легендарный футболист – Карпин или Мостовой?
– Оба легендарные. Я не следил за карьерами ни одного, ни другого. Но знаю, что у Мостового прозвище в Испании «Царь». Поэтому для Испании, наверное, Мостовой.
- У Мостового в карьере больше всего матчей за «Сельту».
- Карпин играл за «Сельту», «Реал Сосьедад», «Валенсию».
- В отличие от Карпина, Мостовой не тренирует.