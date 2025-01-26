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Магкеев сравнил легендарность Мостового и Карпина

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев сравнил величие двух экс-игроков Примеры: Александра Мостового и Валерия Карпина.

– По вашей оценке, кто более легендарный футболист – Карпин или Мостовой?

– Оба легендарные. Я не следил за карьерами ни одного, ни другого. Но знаю, что у Мостового прозвище в Испании «Царь». Поэтому для Испании, наверное, Мостовой.

  • У Мостового в карьере больше всего матчей за «Сельту».
  • Карпин играл за «Сельту», «Реал Сосьедад», «Валенсию».
  • В отличие от Карпина, Мостовой не тренирует.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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sochi-2013
1737890950
"величие двух экс-игроков " Хорошая шутка.
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TIMOTHY
1737893357
Кого еще спросим кто из них круче?)
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