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  • Лучше звоните Саулю. 7 фактов про игрока «Атлетико», разбросавшего защиту «Баварии»

Лучше звоните Саулю. 7 фактов про игрока «Атлетико», разбросавшего защиту «Баварии»

Факт первый: футбольная семья

Вариантов у Сауля почти не было. Футбол с детства окружал мальчика. Хосе Антонио Ньигес, его отец, был любимцем болельщиков «Эльче». За команду из родного города он отыграл семь сезонов, без крупных успехов, но кое-что забил даже в Примере. Старшие братья Сауля Хонатан (31 год) и Аарон (27) тоже профессиональные футболисты, причем играют в полузащите. Оба начинали с академии «Валенсии». Аарон считался более перспективным, играл в юношеских сборных, но сейчас оба выступают за пределами Испании. Аарон в «Браге», Хонатан – вообще в словенском «Копере».

Факт второй: перешел из «Реала»

Сауль с детства казался талантливее обоих братьев, поэтому в 11 лет уехал покорять Мадрид, пройдя отбор в школу «Реала». За следующий год мальчик повзрослел. «У меня пропадала обувь, еда, – вспоминает Сауль. – Мне не разрешили поехать [с командой] в Вальдебебас из-за письма, которое кто-то написал тренеру якобы от моего имени». Из положительных воспоминаний – тренер Пепе Фернандес, многому научивший ребенка. Решив не мучиться ради престижной записи в Википедии, Сауль ушел в «Атлетико».

Факт третий: дебютировал в 18 лет

За «матрасников» он дебютировал в 18 лет, отыграв шесть минут с «Бештикашем» в Лиге Европы. Затем парня отправили в «Райо Вальекано», где Сауль действительно много играл. Вернулся он как раз к перестановкам, которые затеял Диего Симеоне. С этого сезона 21-летний игрок без вопросов входит в основной состав.

Факт четвертый: разносторонний игрок

Сауль – многофункциональный игрок. Помимо типичных испанских фишек, вроде контроля мяча и пространства, он может играть на разных позициях. В «Райо» им затыкали дыры везде: слева, в центре поля, даже пробовали в защите. Приятнее всего ему играть из глубины.

Факт пятый: круто играет левой

Он сносно играет обеими ногами, но левая – просто отличная. Почему?

Факт шестой: ждет вызова в сборную

Сауль прошел все составы сборных Испании, в 2012 году выиграв чемпионат Европы U19. Скоро он доиграется до главной команды, где конкуренты разве что более опытные.

Факт седьмой: может оказаться в «Барселоне» уже летом

«Барселона» загляделась на Сауля еще в 2013 году, когда продала в «Атлетико» Давида Вилью. В пакете опций было первоочередное право выкупа тогда еще 19-летнего игрока за громадную сумму в 60 миллионов евро. Уже летом «матрасники» будут решать сложный ребус: Сауля соблазняют примерно все топ-клубы Англии (особенно усердствуют клубы Манчестера и «Тоттенхэм»), а он сам не скрывает, что хочет зарабатывать много. Отступные составляют 24 миллиона евро, а новый контракт игрок готов подписать только с увеличением зарплаты до пяти миллионов евро. Сейчас он зарабатывает около двух.

Сумасшедший гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Баварией». Ключевые моменты сражения в Мадриде

Испания. Примера Лига чемпионов Испания Атлетико Ньигес Сауль
Комментарии (8)
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Dgad
1461843389
Кокорин и то больше зарабатывает,
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kurskih
1461843713
Красиво играет, в матче с Баварией был на высоте!
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zadira56
1461844383
Гол-красавец!
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лёха72
1461850888
И ГОЛ И МАТРАСНИКИ .КРАСАВЦЫ
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Kybik-Pybik
1461857979
Вообще четкий гол! Бомба!
Ответить
swot1205
1461870190
красава
Ответить
FALCON52
1461945805
Никак не ожидал........................
...
Ответить
Ystavshiy
1462870968
Отличный сезон проводит!
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