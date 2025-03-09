Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме

Защитник «Факела» Сергей Божин отреагировал на попытки «Зенита» сделать его виноватым в расистском скандале в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Сегодня в околозенитовских телеграм-каналах опубликован фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».

Видео – с общего плана трансляции, с него невозможно установить, кто произнес это слово.

Также «Зенит» утверждает, что болельщики «Факела» ухали в адрес Вендела.

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать свое имя, свое лицо – я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо.

Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное», – сказал Божин.