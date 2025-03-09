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Игрок «Факела» ответил на обвинения в расизме

Вчера, 23:42
3

Защитник «Факела» Сергей Божин отреагировал на попытки «Зенита» сделать его виноватым в расистском скандале в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

  • Сегодня в околозенитовских телеграм-каналах опубликован фрагмент трансляции матча, где якобы Божин неразборчиво произносит слово «макака».
  • Видео – с общего плана трансляции, с него невозможно установить, кто произнес это слово.
  • Также «Зенит» утверждает, что болельщики «Факела» ухали в адрес Вендела.

«Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать свое имя, свое лицо – я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо.

Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное», – сказал Божин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Божин Сергей
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Комментарии (3)
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7:1
1741554704
судей на полиграф загоняют, и некоторые, вроде матюнина, даже его не проходят. значит, способ рабочий. божин, а давай-ка и ты проверишься? всего 1 вопрос: ты оскорблял - или не ты? все вопросы сразу отпадут. но ясно же, что откажешься, скажешь, что нужно посоветоваться с клубом, или тебя мама не отпустила.
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Artemka544
1741555582
Ой еще бы через год сказал что не виноват Надо сразу после матча уже было начинать
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БАЗАРА НЕТ
1741556824
Неубедительно отвечаешь
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