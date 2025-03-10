Хавбек «Краснодара» достиг соглашения о переходе в «Ривер Плейт»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо близок к переходу в «Ривер Плейт». Колумбийский опорный полузащитник в ближайшее время должен прибыть в Буэнос-Айрес для подписания контракта с аргентинским клубом. Стороны достигли соглашения о трансфере.

24-летний Кастаньо провел в этом сезоне 22 матча за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 4 передачи.

По данным «Чемпионата», «Краснодар» получит 9 миллионов евро и 500 тысяч бонусами за продажу хавбека «Ривер Плейту». Также аргентинский клуб выплатит 5% от суммы в качестве солидарных выплат.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

«Краснодар» приобрел колумбийца в январе прошлого года за 7,3 миллиона евро.