Там звезды, молодые суперталанты и несколько парней с классными историями.

Прошли жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Зениту» достались «Бенфика», «Лейпциг» и «Лион»;

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»;

ЦСКА досталась группа с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем»;

Соперники «Краснодара» – «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор». Жеребьевки – лишний повод порадоваться тому, каких футбольных звезд мы осенью увидим на наших стадионах.