Там звезды, молодые суперталанты и несколько парней с классными историями.
Прошли жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- «Зениту» достались «Бенфика», «Лейпциг» и «Лион»;
- «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»;
- ЦСКА досталась группа с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем»;
- Соперники «Краснодара» – «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».
Жеребьевки – лишний повод порадоваться тому, каких футбольных звезд мы осенью увидим на наших стадионах.
Источник: Бомбардир.ру