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    14 персонажей, ради которых в России нужно идти на еврокубки


    1.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 15:55
    Там звезды, молодые суперталанты и несколько парней с классными историями.

    Прошли жеребьевки групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    • «Зениту» достались «Бенфика», «Лейпциг» и «Лион»;
    • «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером»;
    • ЦСКА досталась группа с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем»;
    • Соперники «Краснодара» – «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

    Жеребьевки – лишний повод порадоваться тому, каких футбольных звезд мы осенью увидим на наших стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Xinhua / Global Look Press
    Рейтинг: 1.5 Голосов: 2
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +3237

      dinar7777dinar 45 минут назад

      у реброва фото как будто у него зубов нету.

      3
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      Рейтинг: +35

      mama1991 > dinar7777dinar 7 минут назад

      зачем ему зубы? главное ребра целы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2767

      paracetamol 1 час назад

      На своих член положили, так пусть на чужих ходят? Интересная постановка вопроса!

      0
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      Рейтинг: +362

      SinyaaPyll > paracetamol 1 час назад

      Вы формулируете вопросы куда интереснее.

      1
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      Рейтинг: +11422

      bset > paracetamol 42 минуты назад

      На своих можно и в ЧР походить. А звезды такие не каждый день приезжают.

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