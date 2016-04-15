Чей подвиг вчера повторил «Ливерпуль». Два суперкамбэка «Мидлсбро» 10-летней давности

В розыгрыше Кубка УЕФА-2005/06 довольно быстро стало ясно, что у турнира будет новый победитель – ЦСКА добыл трофей весной 2005-го, а затем не смог преодолеть групповой раунд. Новые супергерои из английского «Мидлсбро», напротив, выиграли свою группу, а дальше преодолели сопротивление крепких «Штутгарта» и «Ромы». В четвертьфинале они угодили на «Базель», на скамье у которого восседал юный Иван Ракитич, а крутым бомбардиром был его известный соотечественник Младен Петрич. Тот самый, что взорвал всем нам ноябрьский вечер годом позже, забив победный гол в феерической игре Англия – Хорватия, благодаря которой сборная России квалифицировалась на свой бронзовый Евро-2008. Причем забил тогда команде Стива Макларена, который как раз тренировал «Мидлсбро» в матче с «Базелем».

Впрочем, тогда об этом еще никто не знал, а «Базель» в первом матче благодаря голам Дельгадо и Дегена переиграл «Мидлсбро» со счетом 2:0. В ответной игре при судействе российской бригады арбитров во главе с Юрием Баскаковым швейцарцы открыли счет. Англичанам нужно было забивать уже четыре гола. И больше ни за что не пропускать в свои ворота.

«Мидлсбро» к тому времени плелся у себя в чемпионате на 14-м месте, не помышляя уже ни о какой еврозоне. В январе 2006-го команда получила семь безответных голов от «Арсенала», рано вылетела из Кубка Лиги, но сумела добраться до полуфинала Кубка Англии, где уступила «Вест Хэму». Цвета того «Мидлсбро» защищали опытные австралийцы Марк Шварцер и Марк Видука, постаревший Гаиска Мендьетта, не так давно перешедший из «Спартака» Эммануэль Погатец и еще несколько известных, но уже возрастных игроков – Гарет Саутгейт, Рэй Парлор и Джимми-Флойд Хассельбайнк. Джокером «Боро» выступал купленный за 12,7 миллиона евро лысый итальянец Массимо Маккароне.

В конечном итоге, вся эта престарелая дружина под руководством Стива Макларена сравняла счет в игре с «Базелем» на 33-й минуте (отличился Видука), а во втором тайме полностью перевернула матч в свою пользу. На исходе часа вновь забил Видука, за 11 минут до конца Хассельбайнк невероятным ударом довел счет до 3:1, а спасительный гол уже в добавленное время удалось провести Маккароне. 4:1, четыре гола за 57 минут, и блистательный «Мидлсбро» ворвался в полуфинал, чтобы совершить там еще одно похожее чудо.

Те, кто не помнит розыгрыш Кубка УЕФА-2005/06, имеют право усмехнуться, ведь в 1/2 финала на пути англичан встал всего лишь румынский «Стяуа», весь состав которого (за исключением вратаря) целиком состоял из местных футболистов, которые после этого успеха толком нигде не закрепились. Впрочем, тот «Стяуа» был действительно очень хорош – он не пропустил ни одного гола в группе с «Лансом», «Гертой», «Сампдорией» и «Хальмстадом», в плей-офф выбил «Херенвен», а затем разгромил «Бетис» (0:0, 3:0) и превзошел румынский же «Рапид». В первом полуфинальном матче у себя дома дерзкие румыны взяли верх и над «Мидлсбро» – единственный гол забил второй бомбардир турнира Николае Дикэ, а уже на «Риверсайде» сначала он же открыл счет, а затем Гойан его удвоил. 0:1 в гостях, 0:2 дома к 24-й минуте. Что опять, забивать четыре гола? Разве такие чудеса могут повторяться?

Могут. И они начались с любимой 33-й минуты, когда забил Маккароне. Вновь, как и в матче с «Базелем», «Мидлсбро» понадобилось забить еще трижды во втором тайме, и сначала Видука на 64-й, а затем Ригготт на 73-й – уже вывели вперед англичан. 3:2, но этого было мало. Новый чудо-камбэк уже близко? У «Мидлсбро» оставалось еще 20 минут (уж побольше, чем в матче со швейцарцами), но мяч в ворота не шел. А все потому, что надо было дождаться самого конца игры, ведь именно тогда голевое чутье Массимо Маккароне внезапно обретало монструозную силу.

Первый мяч на 33-й минуте, три гола во втором тайме, решающий удар Маккароне под самый занавес, неописуемое счастье переполненного «Риверсайда», и сказка английского середняка снова стала былью. «Мидлсбро» вытащил второй безнадежный матч с сюжетом не хуже вчерашнего. И был достоин всех тех же эпитетов, которыми в эти минуты продолжают забрасывать героический «Ливерпуль».

В финале цифра «4» сыграла уже против «Боро», именно стольким количеством голов его хладнокровно застрелила испанская «Севилья». В том же 2006-м Стив Макларен возглавил сборную Англии, а через год стал едва ли не самым ненавидимым человеком в стране, лишив Бекхэма, Руни, Лэмпарда и Джеррарда Евро-2008. Еще через пару лет «Мидлсбро» рухнул в Чемпионшип, откуда с тех пор не выбирался. Массимо Маккароне уехал в «Сиену», а потом и в «Эмполи», где забил в общей сложности еще сотню голов. Марк Видука закончил карьеру в 34 года. Джимми-Флойд Хассельбайнк еще попылил за «Чарльтон» и «Кардифф», а потом перебрался на тренерскую работу. Гарет Саутгейт успел даже потренировать «Боро» как раз в тот сезон, когда клуб покинул АПЛ. А Стюарт Даунинг, воспитанник «Мидлсбро», считавшийся в том серебряном евросезоне-2005/06 юным дарованием, потратил по два года свой карьеры на «Астон Виллу», «Ливерпуль» и «Вест Хэм», а год назад в 30-летнем возрасте вернулся к истокам.

У «Ливерпуля» куда меньше шансов повторить грустный путь той чудесной команды из Мидлсбро. Нелегко себе представить, что Юргену Клоппу грозит судьба Стива Макларена, а ливерпульский клуб и вовсе вылетит в низший дивизион. Впрочем, и красивая история «Боро» тоже закончилась не сразу, а разрушивший мечту финал в Эйндховене мерсисайдцам стоило бы вспомнить. Тем более что «Севилья», уже известный евротриумфатор, и 10 лет спустя штурмует эту же вершину.

Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ