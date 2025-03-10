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  • Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»

Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»

Сегодня, 09:22
2

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об общении со знаменитым хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

– Есть ли мысли о завершении карьеры?

– Поставил планку до лета, конца чемпионата. Если останусь, то только ради того, чтобы закончить под 22‑м номером. Потому что это мой номер. Александр Овечкин еще не дает уйти.

– Есть ли переписка с Александром Овечкиным?

– Мы видимся, общаемся у общих друзей. Связь есть. Вот если бы «Крылья» снимали вратаря, мне бы тоже нравилось в пустые забивать – там бы я был хорош [смеется].

  • 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Его мяч оказался победным для «Акрона»
  • Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
  • Овечкин забил 886 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Крылья Советов Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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Таврида
1741588834
Ога, если бы хоккейные ворота увеличичили до размера футбольных, Овечкин уже бы тысяч пятьдесят голов наколотил.
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АК 68
1741589989
Дзюбе не стоит сравнивать себя с Овечкиным - разные величины, разный уровень сопротивления в лигах. Если брать НХЛ - то по футбольным меркам это АПЛ, а если брать РПЛ, то по уровню это даже не КХЛ, может сравним с Pro Hokei Ligasy (чемпионат Казахстана).
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