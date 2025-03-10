Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об общении со знаменитым хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

– Есть ли мысли о завершении карьеры?

– Поставил планку до лета, конца чемпионата. Если останусь, то только ради того, чтобы закончить под 22‑м номером. Потому что это мой номер. Александр Овечкин еще не дает уйти.

– Есть ли переписка с Александром Овечкиным?

– Мы видимся, общаемся у общих друзей. Связь есть. Вот если бы «Крылья» снимали вратаря, мне бы тоже нравилось в пустые забивать – там бы я был хорош [смеется].