Дзюба пошутил над Овечкиным: «Мне бы тоже нравилось в пустые забивать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал об общении со знаменитым хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
– Есть ли мысли о завершении карьеры?
– Поставил планку до лета, конца чемпионата. Если останусь, то только ради того, чтобы закончить под 22‑м номером. Потому что это мой номер. Александр Овечкин еще не дает уйти.
– Есть ли переписка с Александром Овечкиным?
– Мы видимся, общаемся у общих друзей. Связь есть. Вот если бы «Крылья» снимали вратаря, мне бы тоже нравилось в пустые забивать – там бы я был хорош [смеется].
- 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Его мяч оказался победным для «Акрона»
- Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- Овечкин забил 886 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Источник: «Матч ТВ»