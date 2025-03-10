Исторический рекорд Дзюбы, поражение «Спартака», «Зенит» планирует отменить дисквалификацию Вендела и другие новости

Появились кадры, как фанаты «Факела» провоцировали Вендела.
Вендел объяснил свой жест в Воронеже.
Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела.
Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже.
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Источник: «Бомбардир»