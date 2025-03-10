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  • Исторический рекорд Дзюбы, поражение «Спартака», «Зенит» планирует отменить дисквалификацию Вендела и другие новости

Исторический рекорд Дзюбы, поражение «Спартака», «Зенит» планирует отменить дисквалификацию Вендела и другие новости

10 марта 2025, 01:45
1

Появились кадры, как фанаты «Факела» провоцировали Вендела.

Вендел объяснил свой жест в Воронеже.

Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела.

Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже.

«Зенит» планирует отменить удаление Вендела в Воронеже и сделать виноватыми в инциденте судей.

Якимов: «Судьи «прибивают» «Факел», это видно всем».

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Дзюба – о Карпине: «Лукавство – наше все».

«Зенит» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет.

Дзюба: «Пока не обойду Лоськова, карьеру не закончу».

РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину» (1:2) и отстал от лидеров, у Даку дубль.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1741586213
Да, забудьте вы уже этого Дзюбу! Он, уже не футболист-он популист и пиарщик!
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