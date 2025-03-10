Дзюба: «Забил и в начале чуть слезы не полились»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Крыльми Советов» (2:0). Он побил рекорд по голам в российском футболе.
«Победа потрясающая, еще и в дерби. Мы хозяева Самарской области и мы доказали это в этом году.
Забил и в начале чуть слезы не полились, но через какое‑то время это осознаю. Когда отличился, было счастье, а после нас прижали в первом тайме и стало нервно. Вытерпели, дожали.
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, была потрясающая атмосфера, а также всем парням. Васютин травмировался, но он тащил неимоверно. Потом Волков вышел и тоже тащил.
Спасибо журналистам, которые приехали, чтобы увидеть такое историческое событие. Майку я давно заготовил. Спасибо огромное всей стране», – сказал Дзюба.
- 36-летний Дзюба забил в игре с «Крыльями Советов» 234-й гол в карьере.
- Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.