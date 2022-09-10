Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА

Матч ЦСКА и «Краснодара» – центральный для 9-го тура РПЛ. И до перерыва ЦСКА сделал мощную заявку на победу (а во втором тайме довели дело до конца): хозяева забили два мяча с пенальти, в обоих поучаствовал Федор Чалов.

Что сделал Чалов

В эпизоде с первым голом Чалов забегал в штрафную и упал после столкновения с Матвеем Сафоновым. Сначала Чалов получил желтую за симуляцию, но после арбитр Сергей Иванов посмотрел повтор, назначил пенальти и отменил предупреждение Чалова.

Пенальти в итоге реализовал Хорхе Карраскаль.

Спустя 21 минуту другой пенальти уже реализовал сам Чалов:

В этом матче Чалов провел на поле 74 минуты.

Чалов летом хотел уехать, но остался в ЦСКА – теперь сияет снова

Статистика Федора Чалова в этом сезоне РПЛ: 9 матчей, 5 голов и ассист. Сравнение с предыдущими тремя сезонами РПЛ, когда у Чалова был очевидный спад в игре:

2021/22: 3 гола в 16 матчах;

2020/21: 7 голов в 27 матчах;

2019/20: 8 голов в 30 матчах.

Чалов неплохо разыгрался на старте сезона и уже попал в расширенный состав сборной России. Владимир Федотов в целом не комментировал перформансы Чалова, лишь после гола в ворота «Факела» сказал: «Сегодня Федя наконец-то проклюнулся, дали ему почувствовать объем».

Всего этого могло и не быть. Этим летом Чалов мог уехать из ЦСКА. Главным покупателем снова был «Базель», о чем глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер говорил: «Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет».

В итоге возвращение не состоялось, но Чалов говорил, что хотел вернуться в «Базель»: «Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота».

Что еще нужно знать об этом матче

• Итоговый счет – 4:1 в пользу ЦСКА.

• Три гола из четырех в этом матче ЦСКА забил с пенальти. И только в конце встречи Адольфо Гайч забил с игры.

• Федор Чалов довел забил 50-й гол в РПЛ и вышел на 5-е место в списке бомбардиров ЦСКА в чемпионате России.

• ЦСКА продолжает четырехматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).

• «Краснодар» же, наоборот, прервал шестиматчевую беспроигрышную серию (5 побед и ничья).

• ЦСКА обыграл «Краснодар» впервые с мая прошлого года – тогда в Москве счет был 3:1.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА