Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА

Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА

10 сентября 2022, 19:29
4

Матч ЦСКА и «Краснодара» – центральный для 9-го тура РПЛ. И до перерыва ЦСКА сделал мощную заявку на победу (а во втором тайме довели дело до конца): хозяева забили два мяча с пенальти, в обоих поучаствовал Федор Чалов.

Что сделал Чалов

В эпизоде с первым голом Чалов забегал в штрафную и упал после столкновения с Матвеем Сафоновым. Сначала Чалов получил желтую за симуляцию, но после арбитр Сергей Иванов посмотрел повтор, назначил пенальти и отменил предупреждение Чалова.

Пенальти в итоге реализовал Хорхе Карраскаль.

Спустя 21 минуту другой пенальти уже реализовал сам Чалов:

В этом матче Чалов провел на поле 74 минуты.

Чалов летом хотел уехать, но остался в ЦСКА – теперь сияет снова

Статистика Федора Чалова в этом сезоне РПЛ: 9 матчей, 5 голов и ассист. Сравнение с предыдущими тремя сезонами РПЛ, когда у Чалова был очевидный спад в игре:

  • 2021/22: 3 гола в 16 матчах;
  • 2020/21: 7 голов в 27 матчах;
  • 2019/20: 8 голов в 30 матчах.

Чалов неплохо разыгрался на старте сезона и уже попал в расширенный состав сборной России. Владимир Федотов в целом не комментировал перформансы Чалова, лишь после гола в ворота «Факела» сказал: «Сегодня Федя наконец-то проклюнулся, дали ему почувствовать объем».

Всего этого могло и не быть. Этим летом Чалов мог уехать из ЦСКА. Главным покупателем снова был «Базель», о чем глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер говорил: «Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет».

В итоге возвращение не состоялось, но Чалов говорил, что хотел вернуться в «Базель»: «Ну, в российском футболе сейчас нелегкое время. Там – еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА. На самом деле, у меня не было плохих вариантов. Я рад, что и «Базель» хотел, чтобы я остался, и что ЦСКА решил меня вернуть. Думаю, сейчас любой российский футболист на вес золота».

Что еще нужно знать об этом матче

• Итоговый счет – 4:1 в пользу ЦСКА.

• Три гола из четырех в этом матче ЦСКА забил с пенальти. И только в конце встречи Адольфо Гайч забил с игры.

• Федор Чалов довел забил 50-й гол в РПЛ и вышел на 5-е место в списке бомбардиров ЦСКА в чемпионате России.

• ЦСКА продолжает четырехматчевую беспроигрышную серию (3 победы и ничья).

• «Краснодар» же, наоборот, прервал шестиматчевую беспроигрышную серию (5 побед и ничья).

• ЦСКА обыграл «Краснодар» впервые с мая прошлого года – тогда в Москве счет был 3:1.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Краснодар Базель Чалов Федор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1662828137
.....как снова сияет?прошлом году сколько раз обоссрал голевые передачи,сиял он.
Ответить
rewas
1662828348
А что умеет Чалов, только забивать пенальти. На это много ума не надо.
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
1
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
1
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
2
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+