Юран отреагировал на рекорд Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по числу голов в истории российского футбола.
– Артем Дзюба – настоящий. И на поле, и вне поля. И скандалы были, и дерзкий был.
– На вас похож.
– В какой‑то степени, да. Он никогда не обманывал футбол. Он подтверждает, что прошел определенный путь. Хочу поздравить его. Столько набить… Это дорого стоит. На ближайшие десять лет конкурентов у него не будет. Я не вижу их пока.
Часто он говорил, что много «друзей» у него. Сейчас был контрольный выстрел. Как говорится, смотрите на табло.
- 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Его мяч оказался победным для «Акрона»
- Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
Источник: «Матч ТВ»