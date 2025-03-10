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Юран отреагировал на рекорд Дзюбы

Сегодня, 08:37

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по числу голов в истории российского футбола.

Артем Дзюба – настоящий. И на поле, и вне поля. И скандалы были, и дерзкий был.

– На вас похож.

– В какой‑то степени, да. Он никогда не обманывал футбол. Он подтверждает, что прошел определенный путь. Хочу поздравить его. Столько набить… Это дорого стоит. На ближайшие десять лет конкурентов у него не будет. Я не вижу их пока.

Часто он говорил, что много «друзей» у него. Сейчас был контрольный выстрел. Как говорится, смотрите на табло.

  • 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Его мяч оказался победным для «Акрона»
  • Дзюба опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Юран Сергей
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