Юран отреагировал на рекорд Дзюбы

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с рекордом по числу голов в истории российского футбола.

– Артем Дзюба – настоящий. И на поле, и вне поля. И скандалы были, и дерзкий был.

– На вас похож.

– В какой‑то степени, да. Он никогда не обманывал футбол. Он подтверждает, что прошел определенный путь. Хочу поздравить его. Столько набить… Это дорого стоит. На ближайшие десять лет конкурентов у него не будет. Я не вижу их пока.

Часто он говорил, что много «друзей» у него. Сейчас был контрольный выстрел. Как говорится, смотрите на табло.