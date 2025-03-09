Денисов – о «привозе» в матче с «Рубином»: «Не ошибается тот, кто ничего не делает»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ошибку в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Нет смысла оценивать свою игру. Мы не в школе сейчас. Есть эпизод, в котором я сыграл не самым лучшим образом, – это факт. Я это признаю. Всe остальное… Ошибки случаются у всех. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы одна команда: вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Нашей задачей было вернуться в игру. К сожалению, мы сделали это только после второго пропущенного мяча. Забили один, давили, но не забили второй мяч, который был очень нужен. Шансов было предостаточно. Весь наш фокус на предстоящей игре с «Акроном», – сказал Денисов.