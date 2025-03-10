Овечкин обратился к Дзюбе после его рекорда

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Акрона» Артeма Дзюбу с рекордом по числу голов в российском футболе.
«Артем – красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом. Только вперед. Обнимаю», – сказал Овечкин.
- 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- Овечкин забил 886 голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ. У абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Источник: телеграм-канал ФК «Акрон» Тольятти