Овечкин обратился к Дзюбе после его рекорда

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Акрона» Артeма Дзюбу с рекордом по числу голов в российском футболе.

«Артем – красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом. Только вперед. Обнимаю», – сказал Овечкин.