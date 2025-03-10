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Ари сказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии

Сегодня, 09:07

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о тратах на клуб «Атлетико Сеаренсе», владельцем которого он является.

«Содержание команды обходилось дорого, я же сам всe тащил, в одиночку. За восемь лет я вложил в «Атлетико Сеаренсе» € 7-8 млн своих личных средств. За это время я приобрeл широкие связи среди агентов, президентов других клубов. Зная меня, они охотнее отдают футболистов в аренду. Это позволило немного оптимизировать расходы на содержание клуба.

Зарплаты в третьем-четвeртом дивизионах Бразилии – максимум € 1000. Премиальных за победы нет – только за решение задачи на сезон, за чемпионство. Четвeртый дивизион Бразилии – не то место, где я как инвестор могу много заработать. Мы привлекаем в команду молодых ребят и развиваем их с перспективой дальнейшей аренды или продажи», – сказал Ари.

  • «Атлетико Сеаренсе» выступает в бразильской серии D и в Серии B в чемпионате штата Сеара.
  • Клуб был основан в 1997 году. В 2022-м играл в бразильской Серии C, но вылетел после одного сезона.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Торпедо Ари
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