Ари сказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии

Спортивный директор «Торпедо» Ари рассказал о тратах на клуб «Атлетико Сеаренсе», владельцем которого он является.

«Содержание команды обходилось дорого, я же сам всe тащил, в одиночку. За восемь лет я вложил в «Атлетико Сеаренсе» € 7-8 млн своих личных средств. За это время я приобрeл широкие связи среди агентов, президентов других клубов. Зная меня, они охотнее отдают футболистов в аренду. Это позволило немного оптимизировать расходы на содержание клуба.

Зарплаты в третьем-четвeртом дивизионах Бразилии – максимум € 1000. Премиальных за победы нет – только за решение задачи на сезон, за чемпионство. Четвeртый дивизион Бразилии – не то место, где я как инвестор могу много заработать. Мы привлекаем в команду молодых ребят и развиваем их с перспективой дальнейшей аренды или продажи», – сказал Ари.