Пономарев оценил игру «Спартака» против «Рубина»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матче 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» (2:1).

«Несмотря на поражение, «Спартак» в этом матче показал очень хорошую игру. Во втором тайме футбол в его исполнении был вообще просто загляденье! Игру они демонстрируют очень серьезную. Если бы забили второй мяч, то у «Рубина» потом не было шансов в этом матче.

Конечно, обидное для «Спартака» поражение. По игре он во всем превосходил соперника и не заслуживал этой неудачи. Да, возможно, где‑то они торопились, когда старались забить мяч, но, с другой стороны, конечно, побыстрее надо было забивать. Но не получилось», – сказал Пономарев.