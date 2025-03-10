Кокорин забил 9-й гол в сезоне

Нападающий «Ариса» (Лимассол) Александр Кокорин забил гол на 4-й минуте гостевого матче 26-го тура чемпионата Кипра с «Эносис Неон Паралимни». Россиянин открыл счет в игре, а его команда одержала победу 2:1. Кокорин провел полный матч.
Для Кокорина это 8-й гол в нынешнем чемпионате Кипра и 9-й в сезоне во всех турнирах.
- 33-летний форвард забил во втором матче подряд.
- «Арис Лимассол» занял 2-е место в чемпионате Кипра по итогам первой части сезона с 61 очком после 26 матчей. Отставание от «Пафоса» составило 1 балл.
- Теперь 6 лучших команд сыграют в чемпионском раунде.
Источник: «Бомбардир»