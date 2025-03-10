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Кокорин забил 9-й гол в сезоне

Сегодня, 08:53

Нападающий «Ариса» (Лимассол) Александр Кокорин забил гол на 4-й минуте гостевого матче 26-го тура чемпионата Кипра с «Эносис Неон Паралимни». Россиянин открыл счет в игре, а его команда одержала победу 2:1. Кокорин провел полный матч.

Для Кокорина это 8-й гол в нынешнем чемпионате Кипра и 9-й в сезоне во всех турнирах.

  • 33-летний форвард забил во втором матче подряд.
  • «Арис Лимассол» занял 2-е место в чемпионате Кипра по итогам первой части сезона с 61 очком после 26 матчей. Отставание от «Пафоса» составило 1 балл.
  • Теперь 6 лучших команд сыграют в чемпионском раунде.

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Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Арис Эносис Неон Паралимни Кокорин Александр
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