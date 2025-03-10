Кокорин забил 9-й гол в сезоне

Нападающий «Ариса» (Лимассол) Александр Кокорин забил гол на 4-й минуте гостевого матче 26-го тура чемпионата Кипра с «Эносис Неон Паралимни». Россиянин открыл счет в игре, а его команда одержала победу 2:1. Кокорин провел полный матч.

Для Кокорина это 8-й гол в нынешнем чемпионате Кипра и 9-й в сезоне во всех турнирах.