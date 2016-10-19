Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Ростов» – «Атлетико» – 0:1

Видеообзор матча

Целый час держались ростовчане, но пропустили от Карраско.

«Бавария» – ПСВ – 4:1

Видеообзор матча

Мюллер забил быстрый гол голландцам.

А вот и 2:0! Киммих, головой.

Нарсинг один мяч отыграл под конец тайма.

Левандовски снова создает задел для «Баварии» – 3:1.

И все-таки разгром. 4:1, Роббен.

Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Манчестер Сити» – 4:0

Видеообзор матча

Жуткая игра в защите у «Сити», и Месси не прощает. 1:0.

Клаудио Браво удалили во втором тайме. Смех и грех. Ужасная ошибка.

А Месси снова забил.

Лео просто уничтожает Гвардиолу. Хет-трик!

Нейма-а-а-ар! Не забил пенальти, но отличился с игры.

«Селтик» – «Боруссия М» – 0:2

Видеообзор матча

Штиндль открыл счет у немцев.

0:2 во втором тайме, Хан отличился.

«Арсенал» – «Лудогорец» – 6:0

Видеообзор матча

Блестящий гол Санчеса! Счет открыт.

А Уолкотт удвоил под конец тайма.

Громит «Арсенал» болгар, Окслейд-Чемберлен забил.

Озил, 4:0. Без шансов.

И дубль Озила, 5:0.

И хет-трик Озила! Расклеились болгары.

«ПСЖ» – «Базель» – 3:0

Видеообзор матча

«ПСЖ» чудом не пропустил дважды от «Базеля», а под занавес первого тайма забил. Ди Мария отличился.

Моура удвоил, 2:0.

И все же «ПСЖ» довел счет до разгромного. Кавани оформил.

«Наполи» – «Бешикташ» – 2:3

Видеообзор матча

Неожиданный гол пропустили итальянцы уже в начале встречи.

Дрис Мертенс сравнял счет на 30-й минуте.

Абубакар – 1:2 ближе к концу первого тайма, вот это да! Чудовищный обрез игрока «Наполи».

Инсинье не забил пенальти. М-да. А разбег-то!

Габбьядини, 2:2! Инсинье уже бить не стал.

Ничего себе сюрприз под конец. «Бешикташ» вырывает победу!

«Динамо Киев» – «Бенфика» – 0:2

Сальвио реализовал пенальти на первых минутах.

Митроглу сыграл за защитника, но Черви все-таки забил. 0:2.

Онлайн матчей Лиги чемпионов. Первый день 3 тура