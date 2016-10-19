Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Ростов» – «Атлетико» – 0:1
Целый час держались ростовчане, но пропустили от Карраско.
Мюллер забил быстрый гол голландцам.
А вот и 2:0! Киммих, головой.
Нарсинг один мяч отыграл под конец тайма.
Левандовски снова создает задел для «Баварии» – 3:1.
И все-таки разгром. 4:1, Роббен.
Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Манчестер Сити» – 4:0
Жуткая игра в защите у «Сити», и Месси не прощает. 1:0.
Клаудио Браво удалили во втором тайме. Смех и грех. Ужасная ошибка.
А Месси снова забил.
Лео просто уничтожает Гвардиолу. Хет-трик!
Нейма-а-а-ар! Не забил пенальти, но отличился с игры.
Штиндль открыл счет у немцев.
0:2 во втором тайме, Хан отличился.
Блестящий гол Санчеса! Счет открыт.
А Уолкотт удвоил под конец тайма.
Громит «Арсенал» болгар, Окслейд-Чемберлен забил.
Озил, 4:0. Без шансов.
И дубль Озила, 5:0.
И хет-трик Озила! Расклеились болгары.
«ПСЖ» чудом не пропустил дважды от «Базеля», а под занавес первого тайма забил. Ди Мария отличился.
Моура удвоил, 2:0.
И все же «ПСЖ» довел счет до разгромного. Кавани оформил.
Неожиданный гол пропустили итальянцы уже в начале встречи.
Дрис Мертенс сравнял счет на 30-й минуте.
Абубакар – 1:2 ближе к концу первого тайма, вот это да! Чудовищный обрез игрока «Наполи».
Инсинье не забил пенальти. М-да. А разбег-то!
Габбьядини, 2:2! Инсинье уже бить не стал.
Ничего себе сюрприз под конец. «Бешикташ» вырывает победу!
«Динамо Киев» – «Бенфика» – 0:2
Сальвио реализовал пенальти на первых минутах.
Митроглу сыграл за защитника, но Черви все-таки забил. 0:2.
Онлайн матчей Лиги чемпионов. Первый день 3 тура