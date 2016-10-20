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Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)
Материалы

ПСЖ - Базель

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40) Лига чемпионов, 3 тур ПСЖ - Базель
Обзор матча
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