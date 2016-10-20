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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
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Наполи - Бешикташ

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 3 тур Наполи - Бешикташ
Обзор матча
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