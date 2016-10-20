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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
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Динамо - Бенфика

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 3 тур Динамо - Бенфика
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 6 1 2 3 8:6 +2 5
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    Рейтинг: +45

    ск122 20 октября 2016, 00:09

    хохлы влетели

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