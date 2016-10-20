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Судьи
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
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Арсенал - Лудогорец

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 3 тур Арсенал - Лудогорец
Обзор матча
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 19 октября 2016, 22:01

    Пошла жара!

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    Рейтинг: +34

    налим 19 октября 2016, 20:31

    5:1

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