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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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Селтик - Боруссия

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50) Лига чемпионов, 3 тур Селтик - Боруссия
Обзор матча
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 3 1 1 1 4:2 +2 4
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    Рейтинг: +34

    налим 19 октября 2016, 20:30

    1:2

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