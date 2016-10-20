Ростов - Атлетико

Мечты о чуде так и остались мечтами.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
Мечты о чуде так и остались мечтами.
Ну где Мутко?? Джанаев по лучше Акинфеева сыграл, а никто его не хвалит.
Увы:( но шансы нужно реализовывать!!! Обыгрывать псв и занимать 3 место в группе нужно! А в Европе уже Ростов может проявить себя, в лиге конечно тяжеловато! Ну и группа не из легких. Спасибо Ростов. Когда народ из провинции посмотрит настоящий футбол в живую, не в РФПЛ же!?
Ну ёманарот, минусите если нужно, но к тем кто ниже отписал - выЙграет... Что за слово вообще??? ВЫИГРАЕТ! Ну блин, как так можно, глаза же режет.
Болеем дружно за Ростов!
Ростов возьмет 3 очка! Верю в мужиков...