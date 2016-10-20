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Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
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Ростов - Атлетико

19.10.2016, Среда, 21:45 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 тур Ростов - Атлетико
Обзор матча
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ростов 1 0 1 0 2:2 0 1
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 20 октября 2016, 14:13

    Мечты о чуде так и остались мечтами.

    1
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    Рейтинг: +9

    Frutilups 20 октября 2016, 11:35

    Ну где Мутко?? Джанаев по лучше Акинфеева сыграл, а никто его не хвалит.

    -1
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    Рейтинг: +2231

    river31 20 октября 2016, 07:38

    Спасибо Ростов за игру. Атлетико давил всю игру, но команда держалась достойно.
    Очень жаль, что до конца не продержались.

    1
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 20 октября 2016, 06:52

    Увы:( но шансы нужно реализовывать!!! Обыгрывать псв и занимать 3 место в группе нужно! А в Европе уже Ростов может проявить себя, в лиге конечно тяжеловато! Ну и группа не из легких. Спасибо Ростов. Когда народ из провинции посмотрит настоящий футбол в живую, не в РФПЛ же!?

    1
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    Рейтинг: +1362

    STAFOR13 20 октября 2016, 00:35

    Достойно сыйграли, шансов практически небыло... 1 Карраско стоит как весь Ростов... но парни боролись с клубом который входит в топ 4 в мире, и регулярно играет в Финале ЛЧ

    1
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    Рейтинг: +22

    GHostaX 19 октября 2016, 22:35

    Ну ёманарот, минусите если нужно, но к тем кто ниже отписал - выЙграет... Что за слово вообще??? ВЫИГРАЕТ! Ну блин, как так можно, глаза же режет.
    Болеем дружно за Ростов!

    3
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 19 октября 2016, 21:50

    Ростову сыграть достойно!!

    2
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    Рейтинг: +34

    налим 19 октября 2016, 20:30

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    0:2

    -4
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    Рейтинг: +10

    Zenit_EKB_Ural > налим 19 октября 2016, 21:08

    Росстов выйграет 2-1

    2
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    Рейтинг: +4486

    Snek > налим 19 октября 2016, 22:36

    выстрел тебе на лицо

    0
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 19 октября 2016, 17:15

    Ростов возьмет 3 очка! Верю в мужиков...

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 19 октября 2016, 13:06

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    1:2

    -4
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