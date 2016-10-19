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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ростов - Атлетико
Ростов - Атлетико: обзор матча 19 октября 2016
Ростов
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
62'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Атлетико
90'
+1
Замена
Тиагу
️️️️
А. Гризманн
89'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
77'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
С. Азмун
75'
70'
Желтая карточка
Хуанфран
62'
ГОЛ! 0:1!
Я. Карраско
Пас отдал
Хуанфран
57'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
М. Мевля
28'
4'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
30
Кудряшов
8
Гацкан
88
Киреев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
4-2-2-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
6
Коке
14
Габи
10
Корреа
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
20
Азмун
28
Препелицэ
28
Препелицэ
20
Азмун
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
5
Тиагу
5
Тиагу
7
Гризманн
10
Корреа
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Корреа
Остались в запасе
Ростов
Атлетико
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иван Данильянц
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ростов - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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