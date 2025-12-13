13.12.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
3
Руджери
26
Молина
17
Ганцко
18
Пубиль
8
Барриос
6
Коке
23
Гонсалес
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
3-2-3-2
25
Агирресабала
20
Фулкье
24
Джемерт
3
Копете
12
Корреа
21
Васкес
23
Угринич
18
Пепелу
10
Алмейда
9
Дуро
16
Лопес
26
Молина
24
Ле Норман
24
Ле Норман
26
Молина
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
8
Барриос
16
Алмада
16
Алмада
8
Барриос
9
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Альварес
21
Васкес
14
Гайя
14
Гайя
21
Васкес
24
Джемерт
7
Сантамария
7
Сантамария
24
Джемерт
23
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
23
Угринич
18
Пепелу
17
Рамазани
17
Рамазани
18
Пепелу
16
Лопес
18
Белтран
18
Белтран
16
Лопес
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
32
A. Panach
ЦЗ
29
Lucas Núñez
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
30
Дани Мартинес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
32
Хавьер Боньяр
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
32
A. Panach
ЦЗ
29
Lucas Núñez
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Атлетико - Валенсия
4
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
447
516
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Валенсии», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»