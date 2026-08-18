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«Рубин» – «Спартак»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

18 августа 2026 8:58
Рубин - Спартак
19 авг. 2026, среда 18:30 | Россия. Кубок, группа A, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Спартака» с форой (-1)
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет 19 августа в Казани. Хозяева переживают затяжной кризис на домашнем стадионе – они не выигрывают в восьми последних матчах в Казани, тогда как гости подходят к кубковому противостоянию с отличной формой: они побеждают в пяти последних кубковых матчах и имеют историческое преимущество над «Рубином», не проигрывая в семи из девяти последних встреч. Сможет ли «Рубин» прервать свою неудачную домашнюю серию и дать бой фавориту, или «Спартак» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Рубина» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в шести из восьми последних матчей. В среднем за последние пять игр казанцы забивают 1,00 гола, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита команды действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в семи последних матчах. В предыдущем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1-1), а в Кубке России потерпел разгром от «Родины» (0-5). При такой игре и неудачной домашней серии рассчитывать на победу над «Спартаком» будет крайне сложно, даже несмотря на поддержку трибун.

«Спартак» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Красно-белые побеждают в пяти последних кубковых матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 2,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Рубином» спартаковцы также доминируют – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и забивают в семи из девяти таких встреч. В атаке команда стабильна – она забивает в шести последних матчах, а защита пропускает в среднем 1,00 гола. В предыдущем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» (2-1), а в Кубке России разгромил «Оренбург» (5-1). При такой форме и статистике московский клуб является явным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Спартака». Гости имеют более высокий класс, мощную атаку и успешную историю противостояний, тогда как «Рубин» переживает кризис, особенно на домашнем стадионе, и много пропускает. Ожидается, что «Спартак» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спартак» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Рубина» и забивает в семи из девяти таких встреч. Текущая форма «Спартака» значительно лучше – победы в пяти последних кубковых матчах и 2,60 гола за игру, тогда как «Рубин» не выигрывает дома в восьми матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Спартак» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 15 (28%)
Ничьих - 13 (25%)
Побед - 25 (47%)
48
Забитых мячей
70
0.91
В среднем за матч
1.32
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Товарищеские матчи
Рубин
4 : 2
13.02.2017
Спартак
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2 : 2
30.11.2015
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Товарищеские матчи
Спартак
0 : 0
08.07.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2 : 1
11.05.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
0 : 2
23.08.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 1
09.03.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1 : 0
31.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 1
19.05.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 4
05.08.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 1
16.04.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
1 : 0
24.07.2021
Спартак
Кубок Париматч Премьер, 2 тур
Рубин
0 : 4
14.07.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0 : 2
28.02.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 2
20.09.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1 : 2
22.07.2020
Спартак
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0 : 0
19.10.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1 : 1
29.04.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1 : 1
29.10.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
17.03.2018
Спартак
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
09.09.2017
Рубин
Товарищеские матчи
Рубин
4 : 2
13.02.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2 : 1
05.12.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 1
13.08.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2 : 2
30.11.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Спартак
1 : 0
03.08.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак
1 : 0
26.04.2015
Рубин
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
2 : 0
30.10.2014
Спартак
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0 : 4
01.08.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Рубин
2 : 1
20.04.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак
0 : 0
18.08.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
0 : 1
10.12.2012
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
18.08.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Спартак
2 : 0
15.04.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Рубин
1 : 1
05.03.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
3 : 0
16.10.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
0 : 0
10.06.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
08.11.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
0 : 1
17.07.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0 : 3
30.08.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
0 : 2
25.04.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
0 : 1
21.09.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 3
02.05.2008
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
3 : 1
25.08.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
2 : 1
06.05.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
3 : 0
23.09.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
2 : 0
16.04.2006
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
0 : 0
23.07.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
3 : 0
20.03.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2 : 0
18.09.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
2 : 0
24.04.2004
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
0 : 2
23.08.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
1 : 0
31.05.2003
Спартак
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
13
Жахонгир Урозов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
43
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
40
Иван Сорокин
АП
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Рубин
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Назми Грипши
АП
8
Богдан Йочич
АП
7
Александар Юкич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
62
Павел Полех
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-5-1
25
Нигматуллин
13
Урозов
5
Вуячич
2
Тесленко
71
Самошников
6
Иву
14
Сааведра
22
Ходжа
51
Рожков
43
Сиве
4-1-2-3
1
Помазун
97
Денисов
4
Джику
3
Ву
33
Парада
18
Умяров
47
Зобнин
25
Пруцев
40
Сорокин
17
Саусь
27
Дмитриев
6
Иву
98
Лобов
98
Лобов
6
Иву
71
Самошников
23
Безруков
23
Безруков
71
Самошников
22
Ходжа
7
Грипши
7
Грипши
22
Ходжа
14
Сааведра
7
Юкич
7
Юкич
14
Сааведра
51
Рожков
44
Кузнецов
44
Кузнецов
51
Рожков
97
Денисов
68
Литвинов
68
Литвинов
97
Денисов
17
Саусь
83
Фернандеш
83
Фернандеш
17
Саусь
47
Зобнин
10
Маркиньос
10
Маркиньос
47
Зобнин
25
Пруцев
19
Даку
19
Даку
25
Пруцев
40
Сорокин
9
Угальде
9
Угальде
40
Сорокин
Остались в запасе
Рубин
Спартак
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
24
Никита Массалыга
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
62
Павел Полех
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
8
Богдан Йочич
АП
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
24
Никита Массалыга
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
62
Павел Полех
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Спартака» с разницей минимум в один мяч. Гости находятся в отличной форме (пять кубковых побед подряд, 2,60 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют против соперника, который не выигрывает дома в восьми матчах и много пропускает. Ожидаем, что «Спартак» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) с коэффициентом 2.5.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Рубином» и «Спартаком» состоится 19 августа 2026 года в Казани и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Рубин» – «Спартак»: смотреть онлайн

2.50
Победа «Спартака» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Спартак Рубин
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