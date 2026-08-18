Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» пройдет 19 августа в Казани. Хозяева переживают затяжной кризис на домашнем стадионе – они не выигрывают в восьми последних матчах в Казани, тогда как гости подходят к кубковому противостоянию с отличной формой: они побеждают в пяти последних кубковых матчах и имеют историческое преимущество над «Рубином», не проигрывая в семи из девяти последних встреч. Сможет ли «Рубин» прервать свою неудачную домашнюю серию и дать бой фавориту, или «Спартак» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Рубина» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда забивает в шести из восьми последних матчей. В среднем за последние пять игр казанцы забивают 1,00 гола, что позволяет им надеяться на гол в ворота соперника. Однако защита команды действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,20 гола, а также пропускают в семи последних матчах. В предыдущем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1-1), а в Кубке России потерпел разгром от «Родины» (0-5). При такой игре и неудачной домашней серии рассчитывать на победу над «Спартаком» будет крайне сложно, даже несмотря на поддержку трибун.

«Спартак» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Красно-белые побеждают в пяти последних кубковых матчах, а в среднем за последние пять игр забивают 2,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. В очных встречах с «Рубином» спартаковцы также доминируют – они не проигрывают в семи из девяти последних матчей и забивают в семи из девяти таких встреч. В атаке команда стабильна – она забивает в шести последних матчах, а защита пропускает в среднем 1,00 гола. В предыдущем туре РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» (2-1), а в Кубке России разгромил «Оренбург» (5-1). При такой форме и статистике московский клуб является явным фаворитом.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Спартака». Гости имеют более высокий класс, мощную атаку и успешную историю противостояний, тогда как «Рубин» переживает кризис, особенно на домашнем стадионе, и много пропускает. Ожидается, что «Спартак» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Спартак» имеет преимущество – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей против «Рубина» и забивает в семи из девяти таких встреч. Текущая форма «Спартака» значительно лучше – победы в пяти последних кубковых матчах и 2,60 гола за игру, тогда как «Рубин» не выигрывает дома в восьми матчах и много пропускает. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Спартак» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Спартака» с разницей минимум в один мяч. Гости находятся в отличной форме (пять кубковых побед подряд, 2,60 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют против соперника, который не выигрывает дома в восьми матчах и много пропускает. Ожидаем, что «Спартак» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) с коэффициентом 2.5.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Рубином» и «Спартаком» состоится 19 августа 2026 года в Казани и начнется в 18-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.