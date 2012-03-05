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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 05 марта 2012
Рубин
05.03.2012, понедельник, 19:45
Россия. Премьер-лига, группа A, 33 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
58'
Р. Шаронов
80'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
Желтая карточка
Г. Карадениз
+2
Желтая карточка
О. Кузьмин
+1
Замена
Ари
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
С. Навас
Травма
Д. Комбаров
Замена
П. Немов
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 1:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Э. МакГиди
Замена
В. Дядюн
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Дзюба
Замена
О. Мартинс
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
Родри
Желтая карточка
Р. Шаронов
ГОЛ! 1:0!
Р. Шаронов
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛВ
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
61
Карадениз
26
Еременко
7
Рязанцев
10
Натхо
10
Давыдов
16
Вальдес
4-2-2-2
31
Дикань
18
Паршивлюк
17
Сухи
80
Родри
34
Макеев
14
Билялетдинов
9
Комбаров
10
Эменике
23
Комбаров
22
Дзюба
11
Веллитон
7
Рязанцев
5
Немов
5
Немов
7
Рязанцев
16
Вальдес
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вальдес
10
Давыдов
9
Мартинс
9
Мартинс
10
Давыдов
22
Дзюба
46
МакГиди
46
МакГиди
22
Дзюба
23
Комбаров
39
Ари
39
Ари
23
Комбаров
Остались в запасе
Рубин
Спартак
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Спартак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:25 (прямая) 07:00, 19:50 (вторник, 6 марта) 12:00 (четверг, 8 марта)
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