Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 22 июля 2020
Рубин
22.07.2020, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
45'
И. Игнатьев (П)
40'
З. Бакаев (П)
71'
Д. Ларссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
90'
+4
Замена
И. Голосов
️️️️
Айртон
90'
+2
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
90'
87'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Ларссон
87'
Замена
А. Ещенко
️️️️
Н. Рассказов
82'
Желтая карточка
Г. Джикия
76'
Замена
А. Соболев
️️️️
З. Бакаев
73'
Желтая карточка
Н. Рассказов
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ларссон
Желтая карточка
Ф. Уремович
70'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
С. Бакаев
64'
Замена
Е. Марков
️️️️
И. Игнатьев
64'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Йевтич
64'
Желтая карточка
И. Коновалов
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Игнатьев
45'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Бакаев
Желтая карточка
К. Старфельт
38'
33'
Желтая карточка
Э. Понсе
Желтая карточка
И. Самошников
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
22
Уремович
15
Старфельт
28
Абильдгор
17
Коновалов
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Зуев
17
Бакаев
18
Игнатьев
4-1-1-2-2
98
Максименко
39
Маслов
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
33
Крал
47
Зобнин
15
Рассказов
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
7
Йевтич
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Йевтич
17
Бакаев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
17
Бакаев
18
Игнатьев
20
Марков
20
Марков
18
Игнатьев
6
Айртон
61
Голосов
61
Голосов
6
Айртон
15
Рассказов
38
Ещенко
38
Ещенко
15
Рассказов
17
Ларссон
18
Умяров
18
Умяров
17
Ларссон
7
Бакаев
7
Соболев
7
Соболев
7
Бакаев
Остались в запасе
Рубин
Спартак
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
Остались в запасе
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Рубин - Спартак
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Новости команд
Все
Рубин
Спартак
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
2
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
15:59
6
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Семин предостерег тренера «Рубина» после победы над «Зенитом»
14:20
3
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
Семин предостерег тренера «Рубина» после победы над «Зенитом»
14:20
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
6
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Ловчев не включил лидера РПЛ в тройку главных претендентов на чемпионство
16:16
2
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
15:59
6
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Гендиректор «Спартака» ответил, следует ли расширять РПЛ
13:58
6
Умяров назвал компонент, в котором «Спартаку» нужно прибавить во втором круге
13:28
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+