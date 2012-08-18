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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 18 августа 2012
Спартак
18.08.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
74'
Ромуло
84'
Д. Комбаров (П)
35'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
87'
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Комбаров
84'
79'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
Веллитон
79'
ГОЛ! 1:1!
Ромуло
Пас отдал
Д. Комбаров
74'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. Эменике
70'
Замена
Джано
️️️️
М. Сухи
64'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Билялетдинов
54'
47'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
5
Кариока
ОП
27
Ромуло
ОП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-1-3
31
Дикань
23
Комбаров
2
Пареха
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
27
Ромуло
14
Билялетдинов
39
Ари
11
Веллитон
10
Эменике
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
17
Калешин
14
Ансальди
6
Орбаис
10
Натхо
26
Еременко
23
Рондон
11
Касаев
17
Дядюн
17
Сухи
7
Джано
7
Джано
17
Сухи
14
Билялетдинов
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Билялетдинов
10
Эменике
22
Дзюба
22
Дзюба
10
Эменике
17
Дядюн
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Дядюн
Остались в запасе
Спартак
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Глот Андрей Алексеевич (г. Ярославль)
Харламов Алексей Александрович (г. Тюмень)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 13:00 (прямая) "Наш футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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