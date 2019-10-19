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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 19 октября 2019
Спартак
19.10.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
90'
+2
Желтая карточка
К. Плиев
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Н. Умяров
84'
75'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
В. Подберезкин
68'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
З. Давиташвили
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Шюррле
64'
60'
Желтая карточка
П. Могилевец
Замена
Э. Понсе
️️️️
Г. Тил
56'
54'
Желтая карточка
В. Денисов
Желтая карточка
А. Шюррле
48'
18'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
О. Данченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Олег Данченко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Малколм Баду
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-1-3
98
Максименко
10
Мельгарехо
2
Жиго
2
Кутепов
6
Айртон
18
Умяров
33
Крал
20
Шюррле
20
Тил
7
Бакаев
15
Рассказов
3-5-1-1
99
Дюпин
22
Уремович
15
Плиев
29
Денисов
94
Данченко
17
Коновалов
28
Могилевец
92
Подберезкин
22
Давиташвили
17
Зуев
9
Кьяртанссон
18
Умяров
17
Ларссон
17
Ларссон
18
Умяров
20
Тил
9
Понсе
9
Понсе
20
Тил
20
Шюррле
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Шюррле
92
Подберезкин
7
Кипиани
7
Кипиани
92
Подберезкин
94
Данченко
28
Сорокин
28
Сорокин
94
Данченко
22
Давиташвили
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
22
Давиташвили
Остались в запасе
Спартак
Рубин
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
8
Камиль Закиров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Джано
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Остались в запасе
8
Камиль Закиров
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Спартак - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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