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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 15 апреля 2012
Спартак
15.04.2012, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 39 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
74'
М. Сухи
82'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
Замена
С. Гатагов
️️️️
Ари
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 2:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Ари
Замена
П. Немов
️️️️
С. Давыдов
ГОЛ! 1:0!
М. Сухи
Пас отдал
Е. Макеев
Замена
Джано
️️️️
Кариока
Замена
О. Мартинс
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
С. Брызгалов
Желтая карточка
Н. Вальдес
Желтая карточка
М. Сухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
2
Николас Пареха
(К)
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-1-1-1-3
32
Ребров
2
Пареха
92
Брызгалов
17
Сухи
34
Макеев
23
Комбаров
5
Кариока
46
МакГиди
10
Эменике
39
Ари
22
Дзюба
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
26
Еременко
10
Натхо
7
Рязанцев
61
Карадениз
10
Давыдов
16
Вальдес
39
Ари
77
Гатагов
77
Гатагов
39
Ари
5
Кариока
7
Джано
7
Джано
5
Кариока
22
Дзюба
13
Обухов
13
Обухов
22
Дзюба
10
Давыдов
5
Немов
5
Немов
10
Давыдов
16
Вальдес
9
Мартинс
9
Мартинс
16
Вальдес
Остались в запасе
Спартак
Рубин
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тюмень)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Лужники
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