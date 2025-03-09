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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 09 марта 2025
Рубин
09.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
7'
М. Даку
28'
М. Даку
42'
Э. Барко (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Спартак
89'
Желтая карточка
П. Солари
84'
Замена
Х. Медина
️️️️
Маркиньос
Замена
М. Чуни
️️️️
Д. Шабанхаджай
81'
Замена
М. Апшацев
️️️️
Р. Безруков
81'
78'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Д. Денисов
Замена
А. Грицаенко
️️️️
Б. Йочич
76'
74'
Вторая желтая
А. Дуарте
Вторая желтая
М. Даку
74'
Травма
Б. Йочич
72'
68'
Желтая карточка
Маркиньос
64'
Желтая карточка
А. Дуарте
Желтая карточка
У. Иву
58'
46'
Замена
П. Солари
️️️️
О. Рябчук
46'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Т. Бонгонда
46'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Д. Пруцев
42'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Барко
Желтая карточка
М. Даку
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Даку
Пас отдал
Р. Безруков
28'
Замена
А. Зотов
️️️️
В. Ходжа
26'
Травма
В. Ходжа
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Даку
Пас отдал
Р. Безруков
7'
Желтая карточка
Д. Кабутов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
7
Пабло Солари
ПВ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
2
Тесленко
5
Вуячич
71
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
8
Йочич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
8
Йочич
22
Ходжа
21
Зотов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Безруков
6
Апшацев
6
Апшацев
23
Безруков
99
Шабанхаджай
90
Чуни
90
Чуни
99
Шабанхаджай
97
Денисов
68
Литвинов
68
Литвинов
97
Денисов
10
Бонгонда
35
Мартинс
35
Мартинс
10
Бонгонда
10
Маркиньос
28
Медина
28
Медина
10
Маркиньос
5
Рябчук
7
Солари
7
Солари
5
Рябчук
25
Пруцев
99
Гарсия
99
Гарсия
25
Пруцев
Остались в запасе
Рубин
Спартак
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
1
Илья Помазун
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Рубин - Спартак
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
17
15
Офсайды
0
6
Количество передач
227
451
Сейвы
5
1
Точность передач %
62
79
Удары мимо ворот
3
14
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Нагучев, Титов)
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