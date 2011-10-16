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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 16 октября 2011
Рубин
16.10.2011, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
54'
К. Нобоа
58'
А. Рязанцев
90+1'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
ГОЛ! 3:0!
Б. Натхо
+1
Замена
А. Еременко
️️️️
Г. Карадениз
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. МакГиди
Замена
А. Касаев
️️️️
Н. Вальдес
Травма
Н. Вальдес
Вторая желтая
Э. Эменике
ГОЛ! 2:0!
А. Рязанцев
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
Э. Эменике
Желтая карточка
Р. Шаронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
7
Александр Шешуков
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
61
Карадениз
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Натхо
26
Еременко
16
Вальдес
4-3-1-2
31
Дикань
34
Макеев
7
Шешуков
17
Сухи
9
Комбаров
6
Де Зеув
5
Кариока
23
Комбаров
46
МакГиди
11
Веллитон
10
Эменике
16
Вальдес
11
Касаев
11
Касаев
16
Вальдес
61
Карадениз
20
Еременко
20
Еременко
61
Карадениз
7
Рязанцев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
7
Рязанцев
46
МакГиди
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
46
МакГиди
6
Де Зеув
22
Дзюба
22
Дзюба
6
Де Зеув
Остались в запасе
Рубин
Спартак
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
80
Родри
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Спартак
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Андрей Малородов (Саратов)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:45 (прямая)
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