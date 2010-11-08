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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 08 ноября 2010
Рубин
08.11.2010, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
90+3'
С. Корниленко
41'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
ГОЛ! 1:1!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Медведев
+3
+2
Замена
Н. Дринчич
️️️️
Э. МакГиди
+1
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Веллитон
+1
Травма
Веллитон
Замена
Р. Муравски
️️️️
Б. Натхо
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Касаев
Замена
Н. Баженов
️️️️
Алекс
Травма
Алекс
Замена
Г. Карадениз
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
А. Шешуков
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Пас отдал
Ибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
11
Алан Касаев
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
(К)
ЦП
12
Алекс
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
0
Петр Быстров
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
17
Калешин
16
Нобоа
7
Рязанцев
10
Натхо
11
Касаев
22
Эдуардо
12
Корниленко
4-1-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
2
Пареха
17
Сухи
59
Иванов
7
Шешуков
80
Ибсон
23
Комбаров
12
Алекс
46
МакГиди
11
Веллитон
22
Эдуардо
61
Карадениз
61
Карадениз
22
Эдуардо
10
Натхо
15
Муравски
15
Муравски
10
Натхо
11
Касаев
13
Медведев
13
Медведев
11
Касаев
46
МакГиди
18
Дринчич
18
Дринчич
46
МакГиди
11
Веллитон
34
Сабитов
34
Сабитов
11
Веллитон
12
Алекс
32
Баженов
32
Баженов
12
Алекс
Остались в запасе
Рубин
Спартак
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев
А.Лебедев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:50 (прямая); "Первый" 23:50 (в записи)
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