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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 25 апреля 2009
Рубин
25.04.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
51'
М. Штранцль
62'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
+3
Желтая карточка
А. Павленко
+1
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Быстров
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Домингес
Замена
И. Саенко
️️️️
Д. Бояринцев
Желтая карточка
М. Фатхи
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Павленко
️️️️
Кариока
ГОЛ! 0:2!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
С. Ковальчук
Желтая карточка
Веллитон
ГОЛ! 0:1!
М. Штранцль
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
М. Сибайя
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
37
Сергей Семак
(К)
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
10
Иван Саенко
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
16
Квирквелия
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
37
Семак
0
Быстров
40
Сибайя
7
Рязанцев
10
Домингес
21
Адамов
4-4-1-1
35
Джанаев
34
Макеев
39
Штранцль
25
Йиранек
30
Фатхи
34
Быстров
39
Ковальчук
5
Кариока
7
Бояринцев
12
Алекс
11
Веллитон
7
Рязанцев
61
Карадениз
61
Карадениз
7
Рязанцев
10
Домингес
99
Кабзе
99
Кабзе
10
Домингес
7
Бояринцев
10
Саенко
10
Саенко
7
Бояринцев
5
Кариока
8
Павленко
8
Павленко
5
Кариока
34
Быстров
32
Баженов
32
Баженов
34
Быстров
Остались в запасе
Рубин
Спартак
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Спартак
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
25000 из 25400 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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