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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 10 декабря 2012
Рубин
10.12.2012, понедельник, 17:45
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
59'
Э. МакГиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
А. Дзюба
90'
+2
Замена
И. Кутепов
️️️️
Э. МакГиди
Желтая карточка
К. Ансальди
88'
71'
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Ари
Замена
С. Давыдов
️️️️
П. Быстров
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
53'
Замена
К. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
53'
Травма
Е. Макеев
44'
Желтая карточка
Э. МакГиди
40'
Желтая карточка
Е. Макеев
Желтая карточка
Б. Натхо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
5
Кариока
ОП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-2-3-1
1
Рыжиков
5
Маркано
76
Шаронов
16
Боккетти
23
Кузьмин
6
Орбаис
10
Натхо
14
Ансальди
0
Быстров
61
Карадениз
17
Дядюн
4-2-2-2
30
Песьяков
34
Макеев
92
Брызгалов
17
Сухи
23
Комбаров
4
Чельстрем
5
Кариока
46
МакГиди
14
Хурадо
22
Дзюба
39
Ари
0
Быстров
10
Давыдов
10
Давыдов
0
Быстров
46
МакГиди
2
Кутепов
2
Кутепов
46
МакГиди
34
Макеев
9
Комбаров
9
Комбаров
34
Макеев
39
Ари
6
Де Зеув
6
Де Зеув
39
Ари
Остались в запасе
Рубин
Спартак
25
Мераби Уридия
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Андрей Дикань
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
31
Алексей Березин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Карлос Эдуардо
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Рубин - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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