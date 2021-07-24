Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 24 июля 2021
Рубин
24.07.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
49'
И. Самошников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
90'
+1
Желтая карточка
Р. Мирзов
88'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
Д. Макаров
️️️️
Х. Кварацхелия
83'
82'
Замена
А. Крал
️️️️
Р. Зобнин
82'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Н. Умяров
80'
Желтая карточка
Н. Рассказов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Зуев
75'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
О. Шатов
73'
Желтая карточка
О. Шатов
70'
70'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
К. Промес
69'
Травма
К. Промес
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
67'
Желтая карточка
А. Зуев
66'
60'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Мозес
60'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
И. Самошников
49'
47'
Желтая карточка
С. Жиго
Желтая карточка
Д. Деспотович
42'
Желтая карточка
О. Абильдгор
37'
Желтая карточка
Ф. Уремович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
29
Сеад Хакшабанович
РФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
20
Владислав Игнатьев
ЦФ
Спартак
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-1-2-2-2
99
Дюпин
71
Самошников
2
Бегич
22
Уремович
28
Абильдгор
16
Ин Бом
27
Шатов
7
Кварацхелия
17
Зуев
21
Деспотович
29
Хакшабанович
3-1-2-2-2
98
Максименко
2
Жиго
14
Джикия
6
Айртон
18
Умяров
11
Мозес
47
Зобнин
15
Рассказов
10
Промес
17
Ларссон
7
Соболев
7
Кварацхелия
77
Макаров
77
Макаров
7
Кварацхелия
27
Шатов
7
Йевтич
7
Йевтич
27
Шатов
17
Зуев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
17
Зуев
11
Мозес
7
Бакаев
7
Бакаев
11
Мозес
47
Зобнин
33
Крал
33
Крал
47
Зобнин
17
Ларссон
8
Игнатов
8
Игнатов
17
Ларссон
18
Умяров
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Умяров
10
Промес
27
Мирзов
27
Мирзов
10
Промес
Остались в запасе
Рубин
Спартак
77
Михаил Костюков
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
66
Никита Янович
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Остались в запасе
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Рубин - Спартак
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR - Николай Еремин
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Рубин
Спартак
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
Вчера, 11:48
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:24
Артига искал в «Рубине» крысу, сливающую информацию Слуцкому
Вчера, 01:17
3
Федотов оценил судейство Карасева в матче «Рубин» – «Зенит»
Вчера, 00:12
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+