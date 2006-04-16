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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 16 апреля 2006
Рубин
16.04.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
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Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
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Рубин
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24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
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2 : 1
08.11.2026
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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1 : 0
28.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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