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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 18 августа 2013
Спартак
18.08.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
89'
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Еременко
Травма
С. Боккетти
82'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
73'
72'
Замена
В. Кулик
️️️️
А. Рязанцев
71'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Озбилиз
67'
53'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
51'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
П. Яковлев
️️️️
Е. Макеев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
5
Кариока
ОП
8
Тино Коста
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
34
Макеев
16
Боккетти
18
Паршивлюк
5
Кариока
8
Коста
88
Глушаков
14
Хурадо
23
Озбилиз
14
Мовсисян
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
3
Гетигежев
6
М'Вила
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
61
Карадениз
23
Рондон
23
Озбилиз
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
23
Озбилиз
34
Макеев
91
Яковлев
91
Яковлев
34
Макеев
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
61
Карадениз
6
Торбинский
6
Торбинский
61
Карадениз
7
Рязанцев
55
Кулик
55
Кулик
7
Рязанцев
26
Еременко
89
Прудников
89
Прудников
26
Еременко
Остались в запасе
Спартак
Рубин
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:35 (прямая)
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