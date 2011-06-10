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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 10 июня 2011
Спартак
10.06.2011, пятница, 21:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
Желтая карточка
Э. Махмудов
Замена
А. Козлов
️️️️
Джано
Замена
Кариока
️️️️
А. Валикаев
Замена
И. Лебеденко
️️️️
П. Быстров
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Медведев
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Э. МакГиди
Травма
Э. МакГиди
Желтая карточка
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-3-1
31
Дикань
23
Комбаров
80
Родри
18
Паршивлюк
9
Комбаров
5
Валикаев
8
Махмудов
46
МакГиди
7
Джано
91
Яковлев
22
Дзюба
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
10
Натхо
7
Рязанцев
16
Нобоа
0
Быстров
11
Касаев
13
Медведев
46
МакГиди
92
Брызгалов
92
Брызгалов
46
МакГиди
5
Валикаев
5
Кариока
5
Кариока
5
Валикаев
7
Джано
7
Козлов
7
Козлов
7
Джано
0
Быстров
10
Лебеденко
10
Лебеденко
0
Быстров
13
Медведев
17
Дядюн
17
Дядюн
13
Медведев
Остались в запасе
Спартак
Рубин
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Шешуков
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Шешуков
ОП
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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