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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 20 апреля 2014
Рубин
20.04.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
66'
М. Девич
90+2'
А. Прудников
57'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
Кариока
ГОЛ! 2:1!
А. Прудников
Пас отдал
О. Кузьмин
90'
+2
87'
Замена
Л. Барриос
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Азмун
78'
71'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
П. Эберт
ГОЛ! 1:1!
М. Девич
66'
65'
Замена
Ромуло
️️️️
Ж. Карлос
Замена
С. Кисляк
️️️️
Я. М'Вила
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Замена
Г. Нуров
️️️️
М. Вакасо
45'
+1
Травма
М. Вакасо
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
8
Тино Коста
ЦП
5
Кариока
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
44
Навас
4
Кверквелия
23
Кузьмин
6
М'Вила
61
Карадениз
28
Могилевец
22
Вакасо
20
Азмун
32
Девич
4-5-1
31
Дикань
18
Паршивлюк
30
Карлос
35
Таски
23
Комбаров
20
Эберт
8
Коста
5
Кариока
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Мовсисян
6
М'Вила
15
Кисляк
15
Кисляк
6
М'Вила
22
Вакасо
94
Нуров
94
Нуров
22
Вакасо
20
Азмун
89
Прудников
89
Прудников
20
Азмун
30
Карлос
27
Ромуло
27
Ромуло
30
Карлос
20
Эберт
23
Озбилиз
23
Озбилиз
20
Эберт
14
Мовсисян
10
Барриос
10
Барриос
14
Мовсисян
Остались в запасе
Рубин
Спартак
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Рубин - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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