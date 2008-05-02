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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 02 мая 2008
Рубин
02.05.2008, пятница, 16:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
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Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
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Рубин
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31.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 15:50 (прямая)
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